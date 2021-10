Meteo, 29 ottobre con estremo maltempo tra Calabria e Sicilia

Resta massima l’allerta sulle estreme regioni meridionali: dopo la tregua osservata tra mercoledì e giovedì, adesso ci attende una nuova fase estremamente perturbata: la depressione in risalita la scorsa notte dallo Ionio meridionale, in queste ore si approfondisce al largo delle coste sud-orientali della Sicilia, fino a diventare un TLC (Tropical-Like-Cyclone, detto anche Medicane), ossia un ciclone dalle caratteristiche simili a quelli tropicali, caratterizzato dal classico “occhio” che di solito si osserva negli uragani veri e propri. Si prospettano così altre 24 ore di severo maltempo su Sicilia e parte della Calabria, specie nei settori ionici, con il rischio di altre piogge alluvionali, venti di tempesta, con raffiche oltre i 100 km/h e onde del mare al largo fino a 5-6 metri di altezza.

Per un miglioramento del tempo e la cessazione definitiva delle precipitazioni bisognerà attendere il pomeriggio o la sera di sabato. Nel frattempo, l’ultima perturbazione di ottobre, la numero 6, raggiungerà sabato le regioni di Nordovest, entro la fine di domenica investirà tutto il Centro-Nord, la Campania e le Isole. Lunedì di Ognissanti, infine, arriverà la numero 1 di novembre.

Le previsioni meteo per venerdì 29 ottobre

Tempo perturbato e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su Calabria ionica e meridionale e sulla Sicilia. I fenomeni potranno risultare intensi e abbondanti, con il rischio di episodi alluvionali, specie sul versante orientale e sud-orientale dell’isola. Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso sulle restanti regioni peninsulari, su quelle di Nordovest e sulla Sardegna, con isolati ro-vesci nel settore tirrenico dell’isola. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese.

Temperature massime senza grandi variazioni. Venti intensi tra Calabria e Sicilia, con raffiche di tempesta (oltre i 100 km/h) tra il settore est del Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale e intorno all’occhio del ciclone: qui mari fino a molto agitati (onde fino a 5-6 metri di altezza).

Le previsioni meteo per sabato 30 ottobre

Tempo inizialmente ancora perturbato con precipitazioni diffuse, localmente intense, su Calabria meridionale ed est della Sicilia: fenomeni in attenuazione dal pomeriggio e in esaurimento al più tardi in serata. Nuvolosità in addensamento sin dal mattino sulle regioni di Nord-Ovest, con le prime precipitazioni dal pomeriggio, nevose sulle Alpi occidentali oltre 2000 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, con tendenza ad un aumento delle nubi sulla Sardegna e qualche modesto banco nuvoloso sulle regioni del medio Adriatico.

Temperature massime in calo all’estremo Nord-Ovest, senza variazioni di rilievo altrove. Venti ancora fino a tempestosi tra il settore est del Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale, in indebolimento a fine giornata.