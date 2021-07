Meteo 29 luglio: anticiclone sull'Italia, caldo e afa in aumento

Con il consolidarsi dell’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano le condizioni meteo stanno divenendo sempre più stabili anche al Nord, e tra la giornata di oggi e quella di sabato il sole avrà la meglio praticamente in tutta l'Italia con appena un po’ di instabilità residua sulle Alpi.

Il caldo intanto aumenta in tutto il Paese: al Centro-Sud e nelle Isole le temperature massime toccheranno diffusamente i 34-35 gradi ma con punte anche di 40 gradi e oltre, ma anche al Nord, sebbene con valori più contenuti, tornerà a farsi sentire un caldo afoso piuttosto fastidioso.

Le previsioni meteo per giovedì 29 luglio

La giornata di oggi trascorrerà tra sole e nuvole al Nord-Ovest e Alpi Orientali, comunque con pochi brevi acquazzoni pomeridiani solo sui rilievi del Piemonte. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Caldo e afa in intensificazione: in particolare massime tra 35 e 40 gradi nelle zone interne del Centro, al Sud e Isole, con possibili locali picchi anche oltre i 40. Venti in generale di debole intensità, mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 30 luglio

Venerdì un po’ di nuvolosità su Alpi e Prealpi, con la formazione di improvvisi temporali, specie al pomeriggio. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; qualche nuvola innocua in più solo in Piemonte, Lombardia e Veneto.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggera crescita, con caldo intenso in tutto il Paese. In buona parte del Nord sarà ancora sensibile il disagio provocato dall'afa, mentre al Sud e sulle Isole si prevedono le temperature più elevate, con punte che localmente si spingeranno oltre i 40 gradi.