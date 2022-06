Meteo: 29 giugno caldo rovente al Sud e Sicilia. Breve pausa in alcune regioni

Fase di maltempo in atto al Nord in questo martedì 28 giugno. Mercoledì 29 rapido miglioramento, al Sud e in Sicilia clima molto caldo: le previsioni meteo

28 Giugno 2022 - ore 12:52 Redatto da Redazione Meteo.it