Meteo, 29 dicembre con qualche pioggia: ci accompagnerà fino a Capodanno?

Anche giovedì 29 dicembre lo scenario meteo sull'Italia sarà in buona parte dominato dall'anticiclone, ma alcune regioni saranno lambite da una perturbazione in transito oltre confine che riuscirà quindi a portare qualche pioggia. I suoi effetti si faranno sentire per lo più tra giovedì e venerdì, mentre dal weekend di Capodanno assisteremo a un'estensione più decisa dell'alta pressione.

L'anticiclone si consoliderà quindi sul Paese, accompagnato da una massa d'aria eccezionalmente mite che darà luogo a temperature ben al di sopra della norma. Anche a ridosso del Capodanno tuttavia il sole non avrà la meglio ovunque: diverse zone, specie al Nord, vivranno un fine settimana piuttosto grigio per la presenza di nebbie o nubi basse.

Le previsioni meteo per giovedì 29 dicembre

Domani nuvole al Nord e sulle regioni tirreniche, con deboli piogge su Liguria, Emilia Occidentale, pianura lombarda, Venezia Giulia, Alta Toscana e, in serata, anche su Basso veneto e Friuli. Cielo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino nebbie anche fitte su zone interne del Centro, Puglia e Basilicata.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Est, in leggero rialzo invece nelle regioni centrali adriatiche.

Le previsioni meteo per venerdì 30 dicembre

Venerdì bel tempo al Sud e sulle Isole maggiori. Nuvole nel resto d’Italia, accompagnate dalla possibilità di deboli piogge su Liguria, alta Toscana e valle d’Aosta, dove sono attese nevicate oltre i 1.800-2.000 metri.

Temperature senza grandi variazioni e sempre in generale al di sopra dei valori medi stagionali.