Meteo, 29 agosto con temperature in picchiata e maltempo: le zone più a rischio

Il caldo africano termina anche al Centro-Sud con il transito lungo la Penisola di una massa d’aria decisamente più fredda, di origine nord atlantica; il fronte ad essa associato, dopo aver investito le nostre regioni settentrionali, portando intense piogge e temporali, scivolerà oggi verso il Sud. Il vortice ciclonico formatosi in prossimità del Mar Ligure con l’arrivo dell’aria fredda, contribuirà ad alimentare un’intensa ventilazione sull’Italia.

Si conferma quindi un vero e proprio tracollo delle temperature, in diminuzione anche di 10-15 gradi, fino a valori al di sotto della norma proprio sul finale del mese, specie nelle regioni settentrionali. Durante questa fase di maltempo sono probabili fenomeni violenti, con elevato il rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, con conseguenti potenziali criticità per frane, smottamenti e allagamenti.

La situazione tenderà a migliorare entro metà settimana, seppure con ancora qualche residua precipitazione e con clima relativamente fresco. Nell’ultima parte della settimana sembra probabile il ritorno di condizioni più estive con temperature in crescita e tempo stabile.

Le previsioni meteo per martedì 29 agosto

Tempo in miglioramento già in mattinata al Nord-Ovest, ma con ancora un po’ di nuvole sparse e qualche pioggia o rovescio nei settori orientali di Liguria e Lombardia. Schiarite a tratti ampie su basso Adriatico e settori ionici. Nel resto del Paese tempo molto instabile, con nubi accompagnate da piogge e temporali, con fenomeni ancora localmente intensi soprattutto su alto Adriatico, zone interne del Centro e basso Tirreno.

Temperature in netta diminuzione ovunque nei valori minimi; massime in calo al Centro-Sud, in rialzo al Nord-Ovest. Ancora ventoso, soprattutto al Centro-Sud: raffiche di burrasca fra la Sardegna e il medio-basso Tirreno.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 agosto

Insiste l’instabilità con temporali più probabili nelle ore pomeridiane in Romagna, sull’Appennino emiliano e nelle regioni centrali; rovesci e temporali più isolati possibili anche sui rilievi di Lombardia e del Nord-Est, lungo l’Appennino meridionale e in Campania. Resistono delle parziali schiarite in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tempo in ulteriore miglioramento al Nord-Ovest, con ampi rasserenamenti entro sera.

Temperature in lieve rialzo al Nord; in contenuta diminuzione nel resto dell’Italia. Ventoso per venti occidentali o di Maestrale al Sud e Isole, con mari molto mossi; Bora in moderato rinforzo sull’alto Adriatico.