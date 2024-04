Meteo, 29-30 aprile con tempo stabile e mite ma dal Primo Maggio torna la pioggia

Grazie all’alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo, la giornata di lunedì trascorrerà all’insegna del tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia a parte ancora un po’ di nuvolosità nel Nord-Ovest. Il clima sarà primaverile al Nord con massime fino a 25 gradi, a tratti anche caldo al Centro-Sud con punte massime fino a 27-28 gradi. Martedì assisteremo ad un peggioramento del tempo in Sardegna, al Nord-Ovest e a fine giornata anche in Sicilia per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la n.10 del mese); nel resto d’Italia sarà una giornata ancora soleggiata e calda. Mercoledì primo maggio la perturbazione attraverserà gran parte dell’Italia con anche possibili temporali al centro-Sud. Il tempo probabilmente resterà perturbato e piovoso anche nella seconda parte della settimana. Questo nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche determinerà un ridimensionamento delle temperature a partire da mercoledì, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche dove torneremo al di sotto delle medie stagionali.

Le previsioni meteo per lunedì 29 aprile

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, a parte la presenza di un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare in Piemonte, Val d’Aosta, Liguria di ponente e sull’Appennino settentrionale. Nel pomeriggio qualche annuvolamento anche a ridosso dei rilievi del Centro e del Nord-Est. Temperature in deciso aumento: massime per lo più fra 19 e 25 gradi, con punte di 26-28 gradi sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole. Venti fino a localmente moderati di Tramontana in Liguria e di Scirocco fra il Mar Tirreno e le due Isole maggiori. Mossi i mari intorno alla Sardegna e alla Sicilia, lo Ionio meridionale, il Tirreno occidentale e il Mar Ligure.

Le previsioni meteo per martedì 30 aprile

Nubi in aumento con qualche pioggia in arrivo in giornata nelle regioni del Nord-Ovest e in Sardegna; nell’isola rischio di temporali dal pomeriggio. Nella seconda parte del giorno isolate e deboli piogge possibili anche in Sicilia. Nel resto d’Italia tempo soleggiato. Temperature in calo in Sardegna; massime pomeridiane intorno ai 20 gradi nell’estremo Nord-Ovest, fino a 27-28 gradi tra il Nord-Est, il Centro-Sud peninsulare e la Sicilia. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco intorno alla Sardegna e alla Sicilia. Mari: mosso lo Ionio meridionale, il Canale di Sicilia, i mari intorno alla Sardegna e il settore più occidentale del mar Ligure.