Meteo, 28 maggio con prevalenza di sole sull'Italia

Finale di maggio ancora nel segno della grande variabilità sull’Italia, a metà strada tra l’alta pressione che preme dalla Penisola iberica e le perturbazioni atlantiche che, tra alti e bassi, interessano in parte anche il nostro Paese. Una di queste, la numero 13 del mese, sfila verso l’Europa orientale dopo aver lambito le regioni di Nordest, seguita da un temporaneo rialzo della pressione che, nella giornata di venerdì, assicurerà stabilità atmosferica ovunque e un clima decisamente primaverile.

Giungono, invece, conferme circa un peggioramento durante l’ultimo weekend di maggio, a causa del passaggio di un’altra perturbazione atlantica (la n.14): ad oggi sembra più probabile un coinvolgimento del Centro-Nord tra sabato sera e domenica, mentre tra la fine di domenica e lunedì sarà il turno del Sud. I prossimi aggiornamenti ci permetteranno di essere più precisi riguardo traiettoria, tempistica ed entità delle precipitazioni, in qualche caso anche intense. Le temperature, inizialmente al di sopra della norma, si porteranno temporaneamente al di sotto tra fine maggio e inizio giugno.

Previsioni meteo per venerdì 28 maggio

Venerdì in tutte le regioni tempo in prevalenza soleggiato. Da segnalare il passaggio di innocue velature, nel corso della giornata, su Sardegna, Sicilia, Calabria, regioni tirreniche ed estremo Nordovest. Al mattino banchi di nuvolosità a bassa quota sulla valle padana centro-occidentale, nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo attorno ai rilievi, ma senza fenomeni associati.



Temperature: massime in lieve flessione al Nord e sulle regioni adriatiche; stazionarie o in lieve aumento altrove, con punte anche oltre 25 gradi su regioni tirreniche, Calabria e Isole. Venti da deboli a moderati settentrionali su medio Adriatico, Puglia, Basilicata, Canale d’Otranto e alto Ionio, generalmente deboli altrove.

Previsioni meteo per sabato 29 maggio

Sabato sull’insieme del Paese tempo buono o discreto, solo in parte soleggiato, a causa del passaggio di banchi nuvolosi alla media e alta quota. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo attorno ai rilievi, associati a rovesci e locali temporali su quelli alpini e dell’Appennino settentrionale. In serata tendenza a peggioramento, con rovesci e temporali in propagazione a buona parte delle regioni settentrionali, nella notte tra sabato e domenica anche a Toscana, Umbria e Marche.

Temperature: massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento e diffusamente oltre 25 gradi, con punte fino a 27-28. Venti deboli, a prevalente regime di brezza.