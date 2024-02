Meteo, mercoledì di maltempo: piogge sparse, vento forte e neve. Le zone più colpite il 28 febbraio

Il vortice ciclonico in azione sull'Italia influenzerà le condizioni meteo in buona parte del Paese anche nelle prossime ore. Muovendosi molto lentamente verso sud, la perturbazione andrà a coinvolgere con più decisione anche le regioni meridionali, portando maltempo praticamente su tutta Italia.

Il mese di marzo si aprirà poi con l’arrivo di un’altra perturbazione, che venerdì porterà nuove piogge che si concentreranno soprattutto al Centro-Nord, mentre altra neve cadrà sulle Alpi, sempre comunque a quote piuttosto alte. La fase di maltempo, in base alla tendenza attuale, sembra destinata a insistere anche nel fine settimana.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 febbraio

Oggi nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il Nord a eccezione della Liguria, con nevicate sulle Alpi oltre 1.500-1.700 metri. Piogge sparse anche su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e Isole.

Temperature massime in crescita al Nord e regioni centrali tirreniche, in lieve calo invece in gran parte del Sud. Venti intensi di Scirocco, in rotazione da nord-est su alto Adriatico, alto Tirreno e Sardegna, da nord o nord-ovest su Ligure e Sicilia occidentale. Mari fino a molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 29 febbraio

Anche la giornata di domani sarà nuvolosa ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse interesseranno il Piemonte, l’Emilia Romagna, tutte le regioni del Centro-Sud e le Isole maggiori; neve sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1.600-1.800 metri. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita al Nord e Sardegna, in leggero calo invece in gran parte del Centro-Sud.