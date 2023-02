Meteo, 28 febbraio con pioggia e neve al Centro-sud, temperature sotto le medie al Nord

In questa parte centrale della settimana sull’Italia insisterà la depressione (perturbazione numero 8) giunta sull’Italia nella giornata di domenica. Tra martedì 28 febbraio e giovedì 2 marzo le regioni del Centro-Sud verranno interessate in diversi momenti dalla pioggia, a tratti anche intensa, con nevicate sull’Appennino, anche al di sotto dei 1000 metri sul settore centrale. Il Nord Italia, invece, resterà ai margini del maltempo, a parte una probabile breve fase piovosa tra mercoledì e giovedì. L’aria artica che ha raggiuto le regioni settentrionali e parte del Centro, manterrà in queste aree del Paese condizioni invernali, con temperature inferiori alle medie, mentre al Sud le temperature faranno registrare valori più vicini alle medie stagionali. Da venerdì il tempo dovrebbe migliorare gradualmente, prima al Nord, poi nel weekend anche al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 28 febbraio

Martedì nuvole su tutta Italia. Al mattino qualche debole nevicata fino a quote molto basse sul Cuneese; piogge sparse su entroterra marchigiano e Isole Maggiori, con neve oltre 600 metri sull’Appennino Marchigiano e al di sopra di 1000 metri sui rilievi della Sardegna. Nel pomeriggio piogge in estensione anche a Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e nord della Puglia, con neve sull’Appennino Abruzzese e Molisano oltre 1000-1500 metri. Temperature massime in calo in Sardegna, stazionarie o in leggera crescita altrove. Venti ancora intensi settentrionali al Centro e sui mari settentrionali. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli più occidentali.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 marzo

Mercoledì prevalenza di tempo bello all’estremo Nordest, Calabria e Sicilia. Molte nuvole nel resto d’Italia, con precipitazioni sparse su medio-basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Centro, Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia; possibili anche dei temporali inizialmente sulla Puglia. Quota neve intorno a 600-700 metri sui rilievi del Nord, dai 700 ai 1200 metri sull’Appennino centrale, più elevata sui rilievi del Sud. Temperature in rialzo al Nord, in leggero calo al Centro. Ancora un po’ ventoso.