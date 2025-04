Meteo 28 aprile: residua instabilità! Poi caldo estivo: ecco da quando

Inizio della settimana ancora condizionato dall’ottava perturbazione del mese di aprile associata ad un’area depressionaria con centro in prossimità delle Isole maggiori e in lento allontanamento verso sudest. La giornata di oggi (lunedì 28 aprile) sarà quindi caratterizzata ancora da condizioni di instabilità e conseguente sviluppo di rovesci e temporali, soprattutto pomeridiani, al Centro-Sud. Al Nord tendenza ad un aumento della pressione con residui effetti in mattinata all’estremo Nordovest e qualche episodio di instabilità pomeridiana sui rilievi.

Domani, martedì 29, l’instabilità anche al Centro-Sud tenderà a concentrarsi nelle aree montuose e nelle ore più calde tra il tardo mattino e pomeriggio. Da mercoledì 30 si conferma poi un graduale rinforzo dell’alta pressione, garanzia di tempo nel complesso più stabile e temperature in progressivo aumento. Il mese di maggio dovrebbe quindi esordire con un caldo ben oltre la norma al Centro-Nord e in Sardegna, con temperature pomeridiane diffusamente superiori ai 25 gradi e picchi locali vicini ai 30 gradi (valori oltre la norma anche di 6-8 gradi).

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 28 aprile)

Inizio di giornata con ampie schiarite tra Lombardia, Nordest e medio Adriatico; nuvolosità irregolare nel resto del Paese, con qualche pioggia o rovescio su Piemonte occidentale, Lazio ed Isole. Nel pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo soprattutto sulle zone interne e tirreniche del Centro-Sud, in Sicilia e Sardegna; qualche pioggia o rovescio più sporadici anche sulle Alpi. Ampie zone di sereno in Pianura Padana e coste del medio Adriatico. In serata fenomeni quasi ovunque in esaurimento.

Temperature massime in calo su est Sardegna e Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo altrove e sempre su valori in generale miti. Venti in prevalenza deboli orientali; attenzione alle raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per martedì 29 aprile

Inizio di giornata in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Da metà giornata nubi in sviluppo sulle aree interne e montuose. Isolati rovesci sui rilievi del Nord e della Sardegna, instabilità pomeridiana più diffusa con rovesci e temporali sparsi in Appennino nel settore dal Lazio ed Abruzzo fino alla Calabria e nell’interno della Sicilia.

Temperature in aumento, più sensibile nelle Isole. Venti deboli, salvo rinforzi sul medio e basso Adriatico, nel canale di Sardegna e in prossimità dei temporali.