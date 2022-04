Meteo, 28 aprile con il sole ma nel weekend aumenta l'instabilità

Da mercoledì 27 aprile l’alta pressione si allungherà su gran parte d’Italia, garantendo così una parte centrale della settimana in prevalenza stabile e soleggiata. Gli ultimi aggiornamenti meteo, in seguito, sembrano confermare nel corso del fine settimana un cambio di circolazione atmosferica sull’Italia con il ritorno di condizioni di instabilità su parte del Nord, specialmente sull’arco alpino. Contemporaneamente dovrebbe arrivare anche una debole perturbazione all’Estremo sud con effetti soprattutto tra sabato e domenica in Sicilia e Calabria dove saranno possibili dei temporali.

Meteo, giovedì 28 aprile tempo stabile sull'Italia

Quella di giovedì 28 si conferma come una giornata di tempo stabile e soleggiato con poche nubi sparse al Nord e nuvolosità solo a tratti più intensa nel sud della Sardegna, in Sicilia e nella bassa Calabria ma senza piogge. La ventilazione da debole a moderata settentrionale interesserà il medio e basso Adriatico, lo Ionio e le isole maggiori. Temperature in prevalenza nella norma e senza grandi variazioni o al più in lieve calo sul versante adriatico.