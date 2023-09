Anticiclone in rinforzo, poche piogge in vista per domani: ecco dove. Le previsioni meteo per mercoledì 27 settembre

Dopo aver a lungo influenzato le condizioni meteo soprattutto nelle regioni meridionali, domani il vortice di bassa pressione si allontanerà definitivamente dall'Italia, lasciandosi alle spalle solo una residua instabilità che coinvolgerà ancora l'estremo Sud con qualche fenomeno più isolato.

Nel frattempo si fa strada sulla Penisola un promontorio di alta pressione che tenderà a consolidarsi dapprima sulle regioni centro-settentrionali e nella seconda parte della settimana anche su quelle meridionali. L'anticiclone, di origine nord africana, darà il via a una nuova fase stabile e soleggiata, con un caldo fuori stagione caratterizzato da picchi intorno ai 30 gradi a causa del contemporaneo richiamo di aria subtropicale: un vero e proprio colpo di coda dell’estate ad autunno già avviato, con i massimi effetti fra il weekend e l’inizio della prossima settimana (ossia a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre) quando, oltre alle temperature al suolo ben oltre la norma, si avrà anche un rialzo dello zero termico che raggiungerà di nuovo quote oltre i 4.500 metri sulle Alpi occidentali.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 settembre

Domani osserveremo una residua instabilità all’estremo Sud, con brevi e isolati rovesci o temporali, più probabili nel settore meridionale della Calabria e su quello orientale della Sicilia, in esaurimento alla sera. Tempo ben soleggiato in tutto il resto del Paese, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in ulteriore lieve rialzo, con valori massimi in generale fra 24 e 29 gradi e punte intorno ai 30-31 gradi sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti settentrionali in indebolimento.

Le previsioni meteo per giovedì 28 settembre

Tempo in generale stabile e abbastanza soleggiato, ma con il transito di velature al Centro-Nord e in Sardegna e qualche annuvolamento compatto all’estremo Sud. Non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani sull’Appennino Calabro.

Temperature senza grandi variazioni con valori per lo più compresi fra 25 e 30 gradi. Venti in prevalenza deboli.