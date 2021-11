Meteo, 27 novembre con venti freddi, maltempo e neve

La fine di novembre sarà decisamente turbolenta, a tratti piovosa e segnata dalla prima irruzione di aria artica della stagione, con un vero e proprio assaggio d’inverno sull’Italia tra domenica 28 e martedì 30. La perturbazione che nelle ultime ore ha investito il nostro Paese (la n.7) ci ha abbandonato ma altre due sono in arrivo. Nel weekend, infatti, ci attendono altre 2 perturbazioni: la n.8 sabato, in arrivo dal Mediterraneo sud-occidentale e con obiettivo soprattutto il Sud e le Isole maggiori. Contemporaneamente la n.9, di origine artica, raggiungerà nel corso della giornata di sabato le regioni settentrionali, mentre domenica attraverserà quelle centro-meridionali. La massa d’aria fredda al suo seguito, riversandosi sui mari attorno alla Penisola, innescherà un calo delle temperature, venti di burrasca e mari fino a molto agitati; nel frattempo al Nord, sull’Appennino centro-settentrionale e sulla Sardegna, la neve farà la sua comparsa fino a quote relativamente basse, soprattutto sulle Alpi dove scenderà fino a quote collinari sui settori di confine di Val d’Aosta, Alto Adige e Friuli. L’inizio di settimana vedrà il ritorno del sole al Nord mentre al centro-Sud il tempo resterà perturbato con ancora numerose piogge, rovesci e temporali e con la neve in Appennino oltre i 700- 1100 metri; nelle regioni il tempo migliorerà solo a partire da martedì.

Previsioni meteo per sabato 27 novembre

Sabato cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla maggioranza delle regioni, con alcune schiarite più probabili tra Piemonte e Liguria di ponente e sul medio Adriatico. Nel corso della giornata precipitazioni sparse e intermittenti su Lombardia, Liguria di levante, regioni di Nordest e tirreniche, Umbria, Sardegna e Sicilia. Neve in arrivo su Alpi e Prealpi centro-orientali, in intensificazione tra sera e notte con il limite delle nevicate in calo sotto i 1000 metri ma fino verso i 500-600 metri in Alto Adige.



Temperature: massime in calo su Alpi, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti: da moderati a forti da ovest o sud-ovest al Centro-Sud e su tutti i mari, che resteranno molto mossi o localmente agitati.

Previsioni meteo per domenica 28 novembre

Domenica migliora al Nord con ampie schiarite ad iniziare già al mattino dal Nord-Ovest; residue precipitazioni in Friuli Venezia Giulia, nevose oltre i 600-800 metri sulle Alpi; qualche nevicata anche sulla Val d’Aosta di confine. Prevalenza di nuvole al Centro-Sud con piogge a tratti intense, associate a rovesci o temporali, sulle regioni del versante tirrenico, in Sicilia e Sardegna centro-occidentale; qualche locale pioggia possibile anche in Puglia e Basilicata; nel pomeriggio fenomeni in attenuazione in Toscana con tendenza a schiarite. Nevicate lungo l’Appennino centro-meridionale oltre i 1000-1500 metri.



Temperature stazionarie in Calabria e Sicilia, in calo nel resto d’Italia; al mattino deboli gelate al Nord anche in pianura. Molto vento dai quadranti occidentali al Centro-Sud e su tutti i nostri mari che restano molto mossi o agitati.