Meteo: lunedì 27 maggio con nuove piogge in arrivo. Ecco dove

Dopo una breve fase che ha visto un deciso miglioramento soprattutto al Centro-Nord, si prospetta un periodo caratterizzato nuovamente da frequenti passaggi perturbati e tempo instabile, a causa della prolungata assenza di un anticiclone in grado di assicurare condizioni più stabili e durature. Quindi nel corso della settimana l’Italia verrà interessata con buona probabilità da perturbazioni che porteranno altre fasi piovose soprattutto al Nord. La prima di queste perturbazioni (la n.12) raggiunge oggi (lunedì 27 maggio) le Alpi e il Nord-Ovest per poi attraversare il Nord-Est e il Centro-Sud peninsulare entro la fine di martedì 28, con gli ultimi strascichi mercoledì 29.

Nella seconda parte della settimana potrebbero transitare altre perturbazioni, con effetti ancora una volta soprattutto al Nord e più marginalmente al Centro. Al Sud il tempo si manterrà più stabile e accompagnato da una probabile risalita di aria calda con temperature sopra i 30 gradi verso il prossimo weekend, mentre nel resto d’Italia, specie al Nord, i valori termici si limiteranno a oscillare intorno alla norma.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 27 maggio

Tempo stabile al Centro-Sud, nelle Isole, in Romagna e sulle coste dell’alto Adriatico, con solo qualche annuvolamento e la possibilità di brevi rovesci nelle zone interne del Sud. Nel resto del Nord nuvolosità in aumento, con le prime precipitazioni al mattino sulle Alpi occidentali e lombarde, in intensificazione dal pomeriggio quando coinvolgeranno anche Piemonte, Lombardia e Alpi orientali; possibilità di temporali, localmente intensi. In serata peggiora anche in Veneto e in Emilia.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero rialzo altrove, per lo più comprese fra 24 e 28 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con delle raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 28 maggio

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest, con solo qualche breve e isolato rovescio pomeridiano sulle Prealpi. Ampie schiarite anche lungo le coste tirreniche, nella bassa Calabria e nelle isole maggiori. Cielo in prevalenza nuvoloso altrove, con piogge e temporali al Nord-Est e zone interne del Centro-Sud, in sconfinamento lungo le coste adriatiche e dell’alto Ionio; fenomeni più diffusi fino al pomeriggio, in attenuazione alla sera.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e in Sicilia, in calo al Nord-Est e al Centro. Venti deboli, con qualche rinforzo di Maestrale sulla Sardegna, di Libeccio su Sicilia e Ionio.