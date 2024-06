Meteo 27 giugno: torna il caldo africano! Afa al Nord, 40°C al Sud e nelle Isole

Si allontana verso i Balcani il vortice di bassa pressione responsabile in questa prima parte di settimana del maltempo che ha coinvolto gran parte del Paese portando piogge e temporali con temperature anche sotto media al centro-Nord. Nei prossimi giorni si rafforzerà sul Mediterraneo centrale l’alta pressione di matrice nord-africana che per qualche giorno garantirà sul nostro paese tempo stabile e in prevalenza soleggiato ma sarà anche responsabile di un sensibile aumento delle temperature.

La nuova risalita di aria sahariana riporterà i termometri oltre i 35 gradi, non solo al Centro-Sud, con picchi vicini ai 40 nelle due Isole maggiori. Le regioni settentrionali, oltre ad un deciso aumento delle temperature, sperimenteranno anche elevati tassi di umidità che renderanno il caldo estremamente afoso.

Tuttavia, già dal pomeriggio di sabato 29 torna a peggiorare sul Nord-Ovest per l’arrivo di una nuova perturbazione (la n. 10 di giugno) che successivamente coinvolgerà anche il Nord-Est, portando piogge e temporali anche forti e un’attenuazione del caldo. Anche al Centro-Sud il caldo intenso non durerà a lungo. Infatti, tra lunedì 1 e martedì 2 luglio il nostro paese verrà velocemente attraversato da un nuovo fronte instabile che oltre alle piogge porterà anche un rinforzo del vento di Maestrale e aria più temperata.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 27 giugno

Tempo in gran parte soleggiato, con annuvolamenti soprattutto su Alpi, Nord-Est, Liguria, Toscana e a ridosso della dorsale appenninica. Al mattino residui rovesci nel Salento. Nel pomeriggio locali e brevi rovesci di pioggia sulle Alpi centro orientali, specie tra Veneto e Friuli.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord con valori più vicini alla norma; rialzi anche sulle nostre due Isole maggiori con picchi intorno ai 35 gradi nelle zone interne; valori pressoché invariati e nella norma al Sud. Venti deboli, con moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna che diverrà mosso. In prevalenza poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 28 giugno

Tempo ben soleggiato al Centro-Sud con un cielo sereno praticamente ovunque. Poco o parzialmente nuvoloso al Nord con maggiori schiarite in pianura e lungo le coste; sulle Alpi, nelle ore pomeridiane, locali e brevi rovesci di pioggia, più probabili ancora una volta sui settori orientali del triveneto.

Temperature in generale aumento con valori intorno ai 30 gradi e oltre in tutta Italia ma con picchi superiori ai 35 gradi nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Venti moderati da est nel Canale di Sardegna e da nordovest tra Adriatico meridionale, Canale d’Otranto e Ionio orientale con i rispettivi mari che risulteranno mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.