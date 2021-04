Meteo, 27 aprile con piogge in molte regioni

La perturbazione numero 10 di aprile sta attraversando l’Italia e domani influenzerà le condizioni meteo su gran parte del Centro-Nord, con piogge e temperature in calo, mentre il Sud verrà sostanzialmente risparmiato dalle piogge. Nel frattempo le calde correnti sciroccali che accompagnano la perturbazione favoriranno un ulteriore aumento delle temperature al Sud, dove sono attesi valori al di sopra delle medie stagionali, mentre nel resto d’Italia, complice il maltempo, le temperature rimarranno più vicine alle medie stagionali.

Mercoledì 28 aprile la perturbazione si allontanerà dall'Italia e osserveremo un parziale e temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, anche se nelle regioni centrali le condizioni meteo resteranno instabili. Nella seconda parte della settimana poi potrebbero arrivare altre perturbazioni, e ancora una volta le regioni maggiormente interessate dovrebbero essere quelle del Nord.

Le previsioni meteo per martedì 27 aprile

Domani molte nubi e deboli piogge sparse al Nord, in Toscana e in Umbria. Alternanza tra sole e nuvole nel resto del Centro e in Campania, Puglia e Sardegna, con isolati piovaschi su Umbria, Marche, alto Lazio, Appennino abruzzese e Sardegna. In prevalenza bello nelle rimanenti regioni.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, in leggero aumento invece in gran parte del Sud. Ventoso per venti di Scirocco al Sud e Medio Adriatico.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 aprile

Mercoledì cielo nuvoloso al Centro-Nord, con piogge sparse su Marche, bassa Toscana, Umbria, zone interne del Lazio e Appennino Abruzzese e Molisano; a carattere più isolato qualche debole pioggia anche su Alpi, Friuli e Venezia Giulia.

Alternanza tra sole e nuvole in Sardegna, in generale senza piogge. Prevalenza di tempo bello al Sud.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, con poche variazioni altrove.