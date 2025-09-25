FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 26 settembre con nuovi temporali: ecco dove

Venerdì tempo instabile al Nord con rovesci e temporali. Peggiora anche sulla Sicilia. Temperature sotto la norma sulle regioni settentrionali. Le previsioni meteo del 26-27 settembre
Anche per il resto della settimana l’Italia sarà alle prese con una instabilità a tratti diffusa e marcata. Innanzitutto a causa di un vortice di bassa pressione attualmente posizionato sulla Francia ma che nel fine settimana si avvicinerà al nostro paese trascinando con sé una nuova perturbazione atlantica (la n.7 del mese), Inoltre tra venerdì e sabato un secondo sistema perturbato in arrivo dal Nord Africa (perturbazione n. 8 del mese) attraverserà l’estremo Sud. Nei prossimi giorni le temperature si manterranno di diversi gradi al di sotto della norma nelle regioni settentrionali con un clima relativamente fresco. Nelle regioni del Centro-Sud il clima sarà un po’ più mite con temperature che oscilleranno intorno alle medie stagionali o solo leggermente sotto. L’evoluzione per la prossima settimana è al momento molto incerta e necessita di conferme. Attualmente i modelli di previsione prospettano per lunedì un generale miglioramento. Successivamente, già martedì, il tempo potrebbe peggiorare al Nord per una nuova perturbazione che poi, sembrerebbe scivolare tra mercoledì e giovedì sulle regioni del Centro-Sud.

Previsioni meteo per venerdì 26 settembre

Nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale al Nord-Ovest, Emilia occidentale, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli e Toscana settentrionale; neve oltre 1800-2100 metri lungo l’arco alpino. Peggiora in giornata in Sicilia con rovesci e temporali nel pomeriggio. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d’Italia con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature massime in ulteriore calo al Nord e in Sicilia, in lieve ripresa in Sardegna, senza grandi variazioni altrove; valori decisamente sotto la media al Nord-Ovest, per lo più compresi tra 16 e 19-20 gradi. Venti quasi ovunque deboli. Mari poco mossi, eccetto il Ligure che resta un po’ mosso.

Previsioni meteo per sabato 27 settembre

Giornata instabile su gran parte del Nord, in Calabria e Sicilia con piogge e temporali sin dal mattino; sui rilievi alpini quota neve intorno ai 1800-2000 metri. Nel pomeriggio le precipitazioni coinvolgeranno anche Marche, Toscana settentrionale, Abruzzo, Molise, Appennino meridionale, Basilicata, Puglia meridionale e Sardegna orientale. Temperature in lieve crescita al Nord, in calo invece su Sicilia e Calabria, senza grandi variazioni altrove. Massime non oltre i 20 gradi al Nord-Ovest, fino a 25-26 gradi al Centro-Sud.  Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

