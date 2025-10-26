Meteo 26 ottobre: qualche pioggia e caldo anomalo. Oltre 30 gradi al Sud e in Sicilia

In questo fine settimana, la situazione meteorologica nel Mediterraneo e sull’Italia è improntata alla variabilità e instabilità per il passaggio di alcuni impulsi instabili. Intanto la perturbazione (la n. 7) che nelle ultime ore ha raggiunto il Centro-Sud già oggi (domenica 26) si allontanerà verso i Balcani dando però ancora luogo a residue e deboli piogge. Nel frattempo, tra il pomeriggio e la sera di domenica, un nuovo fronte atlantico (perturbazione n.8) attraverserà rapidamente l’estremo Nord-Est dando luogo anche a possibili temporali.

Nei primi giorni della prossima settimana assisteremo ad un miglioramento del tempo grazie ad un graduale aumento della pressione atmosferica che favorirà una prevalenza di tempo stabile e soleggiato e clima mite nelle ore diurne. Soltanto i settori alpini più settentrionali vedranno lunedì 27 nuvole e precipitazioni sparse per l’addossarsi sul versante nord delle Alpi di una nuova perturbazione nord-atlantica con limite della neve intorno ai 1500 metri.

L’attuale tendenza, ancora piuttosto incerta e, quindi, da confermare nei prossimi aggiornamenti, mostra un possibile peggioramento a partire da giovedì 30 per l’arrivo di una perturbazione che potrebbe riportare nuvole e piogge in gran parte d’Italia con un deciso rinforzo dei venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 26 ottobre)

Al Nord, Calabria meridionale e Sicilia tempo in prevalenza soleggiato salvo un temporaneo peggioramento, nel pomeriggio-sera, nell’estremo Nord-Est tra veneto e Friuli Venezia Giulia con rischio di rovesci o temporali; possibili piogge anche sull’Appennino dell’Emilia Romagna.

Nel resto del Centro-Sud prevalenza di nuvole ma con poche e deboli piogge: fenomeni più probabili su nord Marche, interno del Centro, Campania, settori nord-occidentali di Calabria e Sardegna. Temperature in ulteriore sensibile aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte anomale oltre 30 gradi nel settore ionico dell’isola. Venti sostenuti su mari occidentali e meridionali e nelle regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari localmente agitati.

Le previsioni meteo per lunedì 27 ottobre

Molto nuvoloso sulle Alpi con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1400-1600 metri e a tratti anche moderate, sui settori di Valle d’Aosta, alto Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Nel resto d’Italia giornata decisamente più tranquilla e soleggiata, anche se non mancheranno locali annuvolamenti; in particolare nubi sparse con un cielo in giornata irregolarmente nuvoloso sulle aree pedemontane del Nord, la Toscana settentrionale, la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Non si prevedono precipitazioni di rilievo.

Temperature in evidente calo al Sud e in Sicilia, più contenuto nel resto d’Italia. Venti di Maestrale su Sardegna, Tirreno centro-meridionale e Sicilia, moderati al Sud; intenso Libeccio sul Ligure meridionale. Molto mossi o agitati i mari di ponente.