Il vigoroso vortice ciclonico che si è formato fra il Canale di Sicilia e il basso Ionio martedì 26 continuerà a rimanere attivo in questo settore, portando condizioni di maltempo insistente ancora soprattutto su Sicilia e Calabria. L’ampio margine di incertezza che contraddistingue la previsione degli spostamenti di questa struttura non permette una prognosi sufficientemente precisa degli effetti, talvolta notevoli, ad essa correlati. Dagli ultimi dati modellistici sembra che il vortice si trovi in una fase di temporaneo allontanamento sul basso Ionio con conseguente parziale attenuazione delle precipitazioni fra la seconda parte di martedì 26 e la giornata di mercoledì 27.

Tuttavia, dopo questa fase, fra giovedì 28 e venerdì 29 è probabile una sua risalita di nuovo verso la Sicilia e la Calabria dove tornerà il maltempo a tratti intenso con precipitazioni insistenti nelle medesime aree già duramente colpite. Nel resto del Paese la situazione sarà migliore, anche se saranno possibili delle piogge su parte del Centro e successivamente anche in Campania e Sardegna.

L’alta pressione in rinforzo sull’Europa centrale influenzerà maggiormente le condizioni del tempo sulle regioni settentrionali dove, in effetti, la stabilità verrà accompagnata anche da schiarite ampie.

Nel fine settimana la situazione dovrebbe avviarsi verso un graduale miglioramento all’estremo Sud, mentre le regioni del Nord e quelle occidentali potrebbero essere il bersaglio di una nuova perturbazione atlantica le cui tempistiche di avvicinamento sono ancora affette da estrema incertezza.

Le previsioni meteo per martedì 26

Tempo in prevalenza bello al Nord e buona parte di Toscana e Sardegna, a parte degli annuvolamenti sull’alto Adriatico. Nuvole compatte sul resto d’Italia con rovesci e temporali inizialmente ancora a tratti intensi fra bassa Calabria e Sicilia centro-orientale. Qualche pioggia più debole possibile anche su regioni centrali adriatiche, Lazio e nord della Campania.

Temperature senza grandi variazioni, non lontane dalla norma nei valori massimi. Ventoso per venti orientali fra basso Ionio e basso Tirreno con mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 27

Prevalenza di bel tempo al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Nubi sparse altrove, più compatte all’estremo Sud con possibili isolate piogge o rovesci soprattutto sulla Sicilia. Qualche pioggia possibile anche sulla Sardegna orientale e meridionale.

Temperature massime in leggero aumento al Centro-Nord, in lieve calo invece al Sud. Venti intensi nord-orientali fra basso Ionio e Canale di Sicilia con mari molto mossi o agitati.