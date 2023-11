Meteo 26 novembre: clima freddo e invernale. Lunedì 27 nuovo peggioramento

La perturbazione numero 11 del mese, prima di allontanarsi dal nostro Paese, porterà le ultime deboli precipitazioni questa mattina sul basso versante adriatico: dopo il suo transito sull’Italia, nel corso della giornata odierna (domenica 26 novembre), il tempo tornerà in prevalenza stabile, ma con un ulteriore calo termico all’estremo Sud e sulla Sicilia, avvertibile già in questo inizio di giornata, con le prime gelate diffuse in pianura al Centro-Nord e un clima ovunque dal sapore più invernale.

La settimana inizierà con un nuovo peggioramento, per l’avvicinarsi di un’altra veloce perturbazione atlantica (la nr. 12), il cui transito sulla Penisola è atteso tra la sera di lunedì 27 novembre e martedì 28, ma con effetti in termini di precipitazioni concentrati essenzialmente all’estremo Nordest e al Centro-Sud, mentre nelle Alpi potrà nevicare debolmente anche poco sotto i 1000 metri. Breve pausa mercoledì 29, prima dell’ultima perturbazione del mese (la nr.13), che ci raggiungerà nella giornata di giovedì 30.

Le previsioni meteo per domenica 26 novembre

Al mattino residue precipitazioni in Puglia e tra Calabria meridionale e nordest della Sicilia; ultimi fiocchi di neve nel nord dell’Alto Adige, ma con tendenza ad un generale miglioramento. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di nuvole sulle Isole e, dal pomeriggio, anche su Toscana e Liguria.

Temperature: dopo un’alba con valori minimi anche sotto lo zero in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro, le massime saranno in ulteriore diminuzione in Calabria e nelle Isole, in lieve rialzo nelle altre regioni. Clima invernale, con valori ovunque per lo più compresi tra 8 e 15 gradi. Venti e moto ondoso in attenuazione, ma ancora forti di Maestrale nelle Isole e sul basso Adriatico, fino a burrascosi sul mar Ionio al largo.

Le previsioni meteo per lunedì 27 novembre

Nuvolosità in rapido addensamento sin dalla mattinata al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna, con le prime isolate piogge sull’isola, tra Liguria di levante e alta Toscana. Nel pomeriggio le nuvole si estenderanno a tutto il Paese, mentre le precipitazioni raggiungeranno il Lazio, la Calabria tirrenica e l’alto Adriatico. Deboli nevicate nelle Alpi occidentali e in Valle d’Aosta poco sotto i 1000 m. In serata e nella notte peggiora in gran parte del Paese, con piogge localmente intense tra Lazio e Campania.

Temperature massime in calo al Nord, in rialzo al Sud. Venti moderati o tesi sud-occidentali su mari e regioni di ponente; meridionali su Ionio e Adriatico.