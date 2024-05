Meteo 26 maggio: domenica di sole, poi torna la pioggia. Ecco dove

La settimana si chiude all'insegna di un generale miglioramento meteo, con una situazione che domenica 26 maggio vede solo una residua instabilità più che altro al Sud e lungo l’Appennino centro-meridionale.

Tuttavia, queste condizioni saranno solo temporanee poiché l’evoluzione a medio e lungo termine non depone a favore di una rimonta efficace e duratura dell’alta pressione, capace di assicurare una fase meteorologica più stabile e soleggiata su tutte le regioni italiane.

Infatti, nel corso della prossima settimana l’Italia verrà interessata con buona probabilità da alcuni impulsi perturbati che determineranno altre fasi piovose soprattutto al Nord e più saltuariamente anche al Centro, mentre le regioni meridionali dovrebbero rimanere un po’ più ai margini. Lunedì 27 maggio la prima di queste perturbazioni raggiungerà le Alpi e il Nord-Ovest per poi attraversare il Nord-Est e il Centro entro la fine di martedì, con gli ultimi strascichi mercoledì in parte anche al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 26 maggio

Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Nord, in Sardegna, coste campane e Sicilia occidentale, con modeste nuvole in transito e solo la possibilità di brevi rovesci o temporali pomeridiani sulle Alpi occidentali, nelle zone di confine del Friuli Venezia Giulia e lungo l’Appennino fra Marche, Abruzzo e Molise. Nubi sparse nel resto del Sud e Sicilia con isolate piogge o rovesci inizialmente su Puglia e bassa Calabria, nel pomeriggio soprattutto nelle aree interne, specie in Appennino.

Temperature massime in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, in lieve calo al Sud; valori per lo più compresi tra 22 e 27 gradi. Un po’ ventilato per Maestrale al Centro-Sud. Mari poco mossi; solo localmente mossi quelli centro-meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 27 maggio

Tempo stabile al Centro-Sud, in Emilia Romagna orientale e coste dell’alto Adriatico, con solo il passaggio di velature e modesti cumuli in sviluppo nelle ore più calde attorno ai rilievi. Nel resto del Nord nuvolosità in aumento, con le prime precipitazioni al mattino sulle Alpi occidentali. In giornata estensione dei fenomeni a Piemonte, Lombardia, ovest Emilia e Alpi orientali, con tendenza anche a intensificazione; possibili anche dei temporali. Alla sera parziale coinvolgimento del Veneto.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest con valori leggermente sotto la media; per lo più in rialzo altrove e compresi generalmente fra 24 e 28 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con rinforzi fra pomeriggio e sera nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.