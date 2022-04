Meteo, 26 aprile instabile su parte del Nord, più sole altrove

Con la perturbazione numero 7 del mese oramai lontana, martedì 26 aprile un’altra perturbazione (la numero 8 del mese) sfilerà al di là delle Alpi, coinvolgendo parzialmente le nostre regioni settentrionali: si formeranno quindi nuovi rovesci e temporali sul Nord Italia, mentre al Centro-Sud, interessato da un primo rialzo della pressione, il tempo sarà nel complesso bello e soleggiato. Poi da mercoledì l’alta pressione si allungherà su gran parte d’Italia, garantendo così una parte centrale della settimana in prevalenza stabile e soleggiata. In base alle proiezioni odierne un nuovo moderato peggioramento del tempo è probabile invece nel corso del weekend.

Previsioni meteo per martedì 26 aprile

Martedì cielo nuvoloso al Nord, con isolati rovesci e temporali su Lombardia, Levante Ligure e Venezie; neve sulle zone alpine oltre 1700-1900 metri. Prevalenza di tempo bello nel resto d’Italia. Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggero aumento al Centro-Sud. Venti in prevalenza di debole intensità.

Previsioni meteo per mercoledì 27 aprile

Mercoledì un po’ di nuvole al Nordest, Basso Piemonte e Appennino Centrale, ma alternate a momenti di sole e con pochi isolati acquazzoni solo sulle Alpi Orientali. Bel tempo nel resto d’Italia. Temperature massime in crescita al Nord, regioni tirreniche e Isole Maggiori.