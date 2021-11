Meteo, 25 novembre di maltempo: rischio di piogge intense e neve sulle Alpi

Si apre una giornata di pioggia per gran parte del Paese, con il maltempo che risulterà intenso soprattutto in alcune regioni e la neve che sulle Alpi raggiungerà quote insolitamente basse per il periodo. Gli aggiornamenti meteo

25 Novembre 2021 - ore 06:00 Redatto da Redazione Meteo.it 25 Novembre 2021 - ore 06:00 Redatto da Redazione Meteo.it