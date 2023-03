Meteo, 25 marzo stabile e mite ma tra domenica e martedì torna il freddo

Ultimo giorno con l’alta pressione ancora protagonista e tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, con temperature al di sopra della norma. Per domenica 26 marzo è atteso l’arrivo della perturbazione numero 9 che, seguita da fredde correnti di origine artica, causerà un deciso cambiamento delle condizioni meteo. Già domenica infatti tornerà la pioggia al Nord, dove è atteso anche un primo calo delle temperature, poi entro lunedì il maltempo si sposterà al Centro-Sud, mentre le temperature caleranno sensibilmente in tutta Italia per effetto di forti venti settentrionali; giornata ancora più fredda quella di martedì, con temperature su valori praticamente invernali. Nella parte centrale della settimana invece è probabile una fase di tempo di nuovo stabile, con un sensibile rialzo termico.

Le previsioni meteo per sabato 25 marzo

Sabato cielo nuvoloso e piogge sparse in Friuli Venezia Giulia; nevicate in Valle d’Aosta da 1300 metri, e sulle Alpi orientali intorno a 1500 metri. Alternanza tra sole e nuvole in Veneto, regioni tirreniche ed estremo Sud; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest per i venti di Foehn, in diminuzione in Sardegna; valori ancora diffusamente oltre la norma. Ventoso per venti di Maestrale sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 26 marzo

Domenica nuvole su gran parte d’Italia, ma alternate a sprazzi di tempo soleggiato, specie al Sud. Piogge sparse, specie al pomeriggio, su gran parte del Nord, in estensione alla fine del giorno anche alle regioni del versante tirrenico; nevicate sulle Alpi al di sopra di 1400-1600 metri. Temperature massime in diminuzione al Nord, con poche variazioni altrove.