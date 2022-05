Meteo: 25 maggio pioggia e calo termico al Nord. Gran caldo al Sud

L’alta pressione nord-africana accompagnata da una massa d’aria molto calda continua a determinare tempo soleggiato e molto caldo al Centro-Sud. Il Nord, invece, subisce ancora gli effetti del transito di una perturbazione atlantica (la n.6 di maggio) che sarà ancora causa di piogge e temporali, localmente di forte intensità. In aggiunta un altro impulso perturbato (n.7) in discesa dal nord Atlantico raggiungerà il Mediterraneo occidentale generando un vortice in quota che insisterà a ridosso della Sardegna, dove si attende un aumento dell’instabilità.

Nel frattempo il caldo intenso continuerà a coinvolgere in maniera particolare il Sud e la Sicilia dove si concentrerà il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale. Successivamente, dopo una temporanea risalita dell’aria calda, venerdì 27, verso il Nord, nel fine settimana è molto probabile un generale calo termico da nord a sud, determinato dal passaggio del vortice sulle regioni meridionali e il contemporaneo transito di un fronte freddo al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 maggio

Nubi sparse e tempo instabile al Nord con piogge e temporali inizialmente su Alpi e Nord-Ovest, in successivo sviluppo nel pomeriggio anche al Nord-Est. Qualche rovescio isolato atteso anche in Sardegna. Tempo più stabile sul resto del Centro-Sud, ma con nubi in transito, più dense soprattutto al Centro e in Campania.

Temperature in ulteriore calo al Nord e in Sardegna con clima particolarmente fresco al Nord-Ovest; insiste il caldo al Sud e in Sicilia con punte localmente ancora vicine ai 35 gradi. Ventoso per Scirocco su Ionio e Adriatico, per Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 26 maggio

Al mattino piogge sulla Sardegna occidentale, nubi alternate a schiarite anche ampie nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci o temporali su Alpi, Appennini, Veneto occidentale, val padana centrale e basso Piemonte, in attenuazione alla sera; insistono le precipitazioni sulla Sardegna.

Temperature massime in rialzo su gran parte del Centro-Nord; valori fra 26 e 30 gradi, con punte di 32-33 gradi al Centro e in Sardegna, localmente fino a 34-35 gradi al Sud e in Sicilia. Un po’ ventoso su basso Tirreno e Isole.