Meteo: 25 giugno sole e caldo. Da domenica 26 l'Italia diventa rovente

Nel fine settimana l’alta pressione tornerà a consolidare la sua posizione su tutta l’Italia, compreso il Nord, e in tutto il Paese il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato, con pochi temporali per lo più confinati sui rilievi. Inoltre le temperature torneranno ad aumentare anche al Centro-Nord e, specie domenica 26 giugno, il caldo si farà sentire in tutta Italia.

Caldo e sole che saranno protagonisti anche la prossima settimana quando, stando alle attuali proiezioni, ci attende una fase bollente, con caldo intenso in tutta Italia: l’Anticiclone Nord-Africano sembra infatti destinato a rafforzarsi ulteriormente con conseguente intensificazione del flusso di aria rovente. Le temperature potrebbero toccare e localmente superare i 40°C nelle regioni centrali e meridionali, ma il caldo e l’afa saranno intensi anche al Nord e in particolare nel Nord-Est, con picchi non lontani dai 40 gradi in Emilia-Romagna e Veneto.

Le previsioni meteo per sabato 25 giugno

Giornata tra sole e nuvole in Sardegna, Centro Italia, Campania, Basilicata e Puglia con la possibilità di qualche breve acquazzone sulle zone montuose del Centro. In generale soleggiato altrove: solo sulle Alpi temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio, quando potrebbe formarsi anche qualche breve temporale. Temperature massime in generale al di sopra della norma: caldo intenso soprattutto al Centro-Sud, con punte anche oltre 35 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 26 giugno

Tempo bello e soleggiato in quasi tutta Italia: un po’ di nuvole e isolati temporali pomeridiani solo sulle zone alpine. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore aumento, quasi dappertutto comprese fra 28 e 36 gradi, con picchi fino a sfiorare i 40 gradi al Sud e Isole.