Meteo, dal 25 gennaio tempo stabile ma attenzione alla nebbia

La perturbazione che ha attraversato il Centro-Sud nei giorni scorsi si è allontanata definitivamente dall'Italia, favorendo il ritorno a condizioni meteo più stabili e asciutte che ci accompagneranno fino a giovedì, con nebbie e nubi basse che insisteranno in particolare in Val Padana.

Anche l’ultima parte della settimana dovrebbe trascorrere senza piogge importanti in gran parte d’Italia (farà eccezione solo il veloce passaggio di una debole perturbazione al Centro-Sud tra la fine di venerdì 28 e la giornata di sabato 29 gennaio), con l’alta pressione stabilmente posizionata sull’Europa Occidentale, in una posizione anomala, capace di bloccare il flusso delle umide correnti atlantiche dirette verso il Mediterraneo.

Le previsioni meteo per martedì 25 gennaio

Oggi cielo grigio in Liguria, Pianura Padana e coste dell’Alto Adriatico a causa di nebbie e nubi basse. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Gelate diffuse nelle prime ore del giorno, con temperature minime in calo al Centro-Sud, pressoché stazionarie al Nord e Sardegna; massime in ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e nelle Isole maggiori, stazionarie o in lieve rialzo altrove.

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 26 gennaio

Domani osserveremo un’alternanza tra sole e nuvole su Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, Calabria e Isole Maggiori, comunque senza piogge. Cielo grigio in gran parte della Pianura Padana a causa di nebbie e nubi basse. In generale bello altrove.

Temperature minime in sensibile rialzo al Centro-Sud; massime in crescita in gran parte d’Italia