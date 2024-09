Meteo 24 settembre, perturbazione sull'Italia: dopo la tregua nuove piogge

Dopo la fase di maltempo, oggi martedì 24 settembre la perturbazione si allontanerà, favorendo così un generale miglioramento del tempo, anche se non mancheranno delle piogge residue, specie al Centro-Nord. Nella parte centrale della settimana il tempo rimarrà nel complesso nuvoloso e a tratti piovoso in gran parte del Centro-Nord, mentre ci sarà più spazio per il sole al Sud, dove è atteso anche un sensibile rialzo termico che, specie tra giovedì e venerdì, potrebbe riportare un po’ di caldo estivo.

Previsioni meteo per oggi, martedì 24 settembre

Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del Paese, con piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Alpi Centrali, Venezie, Levante Ligure, Appennino Settentrionale, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia, Campania e Calabria Tirrenica. Venti di Libeccio in rinforzo. Temperature massime in rialzo al Nordovest ed estreme regioni meridionali, con poche variazioni altrove.

Previsioni meteo per mercoledì 25 settembre

Mercoledì nuvole su tutta Italia, ma con qualche temporanea schiarita, specie nel versante adriatico. Nel corso del giorno qualche pioggia su Venezie, Alta Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia. Temperature massime in generale stazionarie o in leggera diminuzione, comunque vicine alla norma.