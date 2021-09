Nonostante l’inizio ufficiale dell’autunno, anche tra oggi e domani osserveremo condizioni meteo stabili e tempo soleggiato, e continuerà a farsi sentire un po’ di caldo estivo con temperature nuovamente in crescita per la vicinanza dell’Anticiclone Nord-Africano. Il nuovo rialzo termico si avvertirà in modo più sensibile nelle regioni meridionali e nelle Isole, dove soprattutto nel weekend si raggiungeranno facilmente valori intorno ai 30 gradi con punte superiori probabili soprattutto in Sicilia e in Sardegna.

Un cambio di rotta si profila per il Nord e parte del Centro nella giornata di domenica 26 settembre, quando il transito di una perturbazione atlantica determinerà un peggioramento del tempo: ci sarà di nuovo il rischio di piogge e temporali localmente intensi.

Previsioni meteo per venerdì 24 settembre

Oggi il cielo risulterà da poco nuvoloso a nuvoloso in Sicilia e Sardegna, dove comunque non si prevedono piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature massime in crescita ovunque: saranno per lo più comprese tra 24 e 30 gradi, ma con punte oltre i 30 gradi in Sardegna. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente. Mossi o molto mossi Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per sabato 25 settembre

Domani osserveremo un’alternanza tra sole e nuvole al Nord, in Toscana e nelle Isole Maggiori, ma con poche piogge solo sulle Alpi Occidentali; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Le temperature massime caleranno lievemente al Nord-Ovest, mentre il caldo anomalo si intensificherà ulteriormente al Centro-Sud e Isole.