Venerdì con l'anticiclone, novità in vista dal weekend: le previsioni del 24 marzo

L'anticiclone resiste sull'Italia, determinando condizioni meteo stabili in gran parte del Paese. Resta tuttavia ai margini il Nord, dove osserveremo una maggiore presenza di nuvole ma poche deboli precipitazioni, per lo più sulle Alpi e in Liguria.

In questo contesto il clima è particolarmente mite soprattutto al Centro-Sud, con temperature oltre la norma e in generale tipiche degli inizi di maggio.

Situazione meteo nel complesso tranquilla anche nella giornata di sabato 25 marzo, poi tra domenica e martedì una perturbazione attraverserà il Paese, seguita da correnti di aria fredda di origine artica, e porterà piogge a tratti anche intense, nevicate che imbiancheranno soprattutto l’Appennino, un marcato calo delle temperature e venti burrascosi di Tramontana o Maestrale. Il tempo tornerà quindi ad avere caratteristiche tipicamente invernali, specie tra martedì e mercoledì.

Le previsioni meteo per venerdì 24 marzo

Venerdì nuvole al Nord, con qualche pioggia su Alpi e Liguria; deboli nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote elevate. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi sulle regioni centrali tirreniche, in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e regioni centrali tirreniche; ancora insolitamente alte al Sud e Isole, dove si potrebbero toccare punte di 22-23 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 25 marzo

Sabato un po’ di nuvolosità sulle zone alpine, dove non si possono escludere isolati piovaschi. In generale soleggiato nel resto d’Italia, salvo temporanei modesti annuvolamenti, specie sul versante tirrenico.

Temperature massime in rialzo al Nord, in calo in Sardegna, con poche variazioni altrove. Ventoso per venti di Maestrale sui mari di ponente.