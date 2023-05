Meteo 24 maggio: tornano pioggia e temporali, coinvolta anche l'Emilia Romagna. Tutti i dettagli

Tra mercoledì 24 maggio e giovedì 25 diverse regioni italiane risentiranno di una perturbazione in transito al di là delle Alpi, che influenzerà le condizioni meteo soprattutto al Nord. Si profilano infatti temporali più numerosi e più diffusi, con il ritorno delle piogge, purtroppo, anche in Emilia Romagna, mentre le temperature caleranno temporaneamente in gran parte d’Italia.

Successivamente, nel fine settimana l’instabilità tenderà a smorzarsi e di conseguenza il tempo risulterà in prevalenza soleggiato, con gli eventuali temporali che saranno per lo più brevi e a carattere isolato, per lo più concentrati su Alpi, Appennino e zone interne delle Isole Maggiori, in un contesto caratterizzato da temperature intorno alla media.

Le previsioni per mercoledì 24 maggio

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi su gran parte del Nord, meno probabili sulle coste adriatiche e liguri; brevi e isolati temporali pomeridiani possibili anche sulle zone interne del Centro-Sud e della Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord, stazionarie o in lieve crescita al Centro-Sud. Venti deboli, salvo rinforzi da est nei canali delle Isole Maggiori.

Il peggioramento si farà sentire anche in Emilia Romagna:

Le previsioni per giovedì 25 maggio

Inizio di giornata nuvoloso al Nord con piogge e locali temporali su Alpi, Piemonte, alta pianura lombardo-veneta e in Emilia; annuvolamenti sparsi lungo l’Appennino e sulle Isole; soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporalial Nord-Ovest, in Sardegna, nelle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con locali sconfinamenti verso le coste tirreniche; qualche sporadico rovescio anche sulle Alpi orientali. Ampie schiarite lungo il settore adriatico e ionico. Alla sera tendenza a una generale attenuazione delle precipitazioni.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord-Ovest e leggermente anche al Centro e in Sardegna. Ancora un po’ ventoso con mare mosso nel Canale di Sicilia.