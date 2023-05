Meteo, 24 maggio nuovo impulso instabile: le zone a rischio temporali

La giornata di mercoledì 24 maggio sarà caratterizzata per le regioni centromeridionali da un po’ di instabilità pomeridiana: dopo una mattinata prevalentemente soleggiata infatti assisteremo a un aumento delle nuvole principalmente nelle zone interne con il maggior rischio di locali rovesci o temporali in quelle del Centro; più sporadici invece i fenomeni nell’interno del Sud e delle Isole. Al Nord il tempo sarà invece condizionato da un impulso instabile in avvicinamento dall’Europa centrale. Avremo quindi condizioni di instabilità con numerosi rovesci o temporali inizialmente sul Triveneto, in estensione tra pomeriggio e sera anche all’Emilia e al Nordovest. Le temperature massime saranno in lieve calo al Nord; valori invece stabili o in lieve aumento al Centrosud. Venti deboli salvo rinforzi da est nei canali delle Isole e raffiche nelle aree temporalesche. Mari per lo più calmi o poco mossi, fino a mossi i canali delle Isole.

Tendenza meteo, inizio settimana caldo poi fase instabile

Giovedì 25 maggio il tempo potrebbe rimanere tra il perturbato e l’instabile al Nordovest con precipitazioni anche abbondanti e temporali localmente forti; graduale miglioramento invece al Nordest a iniziare dal Triveneto e dalle coste dell’alto Adriatico e qualche pioggia o rovescio più insistente sull’Emilia. Al Centro e in Sardegna l’instabilità potrebbe accentuarsi anche se i rovesci o temporali sparsi dovrebbero comunque rimanere confinati nelle zone interne. Nel complesso più tranquillo al Sud e in Sicilia con qualche episodio di instabilità pomeridiano più isolato e probabile nell’interno della Campania e della Sicilia occidentale. Temperature in calo al Centronord e in Sardegna, più sensibile nelle regioni del Nordovest. La ventilazione rimarrà ancora in prevalenza debole ma con qualche rinforzo in prossimità delle Isole e soprattutto con forti raffiche possibili durante i temporali. Mari ancora in prevalenza calmi o poco mossi.

La tendenza per gli ultimi giorni della settimana vedrebbe, secondo le attuali proiezioni, un rialzo della pressione con tempo nel complesso più tranquillo e temperature di nuovo in rialzo al Nord. Qualche fenomeno, per lo più collegato ad instabilità pomeridiana e confinato in aree montuose, sembra possibile all’estremo Nordovest, nelle zone interne tra Lazio, Abruzzo, Sud peninsulare e Sicilia. Per conferme e maggiori dettagli di questa evoluzione seguiteci nei prossimi aggiornamenti.