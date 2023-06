Perturbazione sull'Italia: piogge e temporali anche intensi. Le previsioni meteo per il weekend del 24-25 giugno

Si è chiusa la prima ondata di caldo dell'estate 2023: l'anticiclone africano si è infatti indebolito, permettendo a una perturbazione di raggiungere l'Italia. Entro la fine della giornata il sistema perturbato coinvolgerà il Centro e poi il Sud Italia, portando piogge e temporali anche intensi, con il rischio di nubifragi e grandinate.

Tra gli effetti della perturbazione anche un sensibile calo delle temperature, che torneranno più in linea con la media stagionale.

Da domenica il tempo tornerà stabile e soleggiato grazie all’Anticiclone delle Azzorre, con temperature vicine alla norma e senza afa.

Le previsioni meteo per sabato 24 giugno

Oggi condizioni di instabilità, con nuvole, rovesci e temporali, al mattino nelle regioni centrali adriatiche, nel pomeriggio sull’Appennino centrale e meridionale, in Abruzzo, Lazio e Puglia, Basilicata e Campania. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature in generale diminuzione nei valori mattutini; massime in calo nel versante adriatico, al Sud e in Sicilia, con valori quasi ovunque nella norma per il periodo. Venti moderati settentrionali, di Tramontana, Bora e Maestrale.

Le previsioni meteo per domenica 25 giugno

Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più all’estremo Sud, in particolare nelle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo se non qualche pioggia in mattinata e una residua instabilità pomeridiana con isolati rovesci o temporali tra Campania e Calabria.

Temperature in ulteriore calo nei valori minimi soprattutto al Sud, massime in lieve rialzo sulle regioni centro-settentrionali, con valori non troppo lontani dalla norma. Venti settentrionali.