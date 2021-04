Meteo, 24 aprile con qualche pioggia

Dopo un venerdì all'insegna delle piogge in parte del Centro-Sud, la perturbazione numero 9 di aprile influenzerà le condizioni meteo in alcune regioni anche nella giornata di sabato 24 aprile.

Il tempo tenderà comunque a migliorare gradualmente, e soprattutto nella giornata di domenica 25 aprile il sole avrà la meglio praticamente ovunque, accompagnato da temperature in rialzo.

Un nuovo peggioramento è atteso però per l'inizio della prossima settimana, quando una perturbazione investirà il Nord e parte del Centro. Il Sud, invece, resterà protetto dall'anticiclone e va incontro a giornate molto calde e soleggiate.

Le previsioni meteo per sabato 24 aprile

Domani al mattino il cielo sarà nuvoloso al Sud, con deboli piogge su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e nord della Sardegna; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia.

Nel pomeriggio ancora nuvole e isolati piovaschi su Calabria e Sicilia; bel tempo altrove, con ampie schiarite sul resto del Sud.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento. Moderati venti di Tramontana al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 25 aprile

Domenica al mattino bel tempo in tutta Italia.

Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi, con la possibilità di isolati rovesci soprattutto sul settore alpino più orientale; sempre bello e soleggiato altrove.

Temperature massime in ulteriore aumento, soprattutto al Sud e medio versante adriatico.