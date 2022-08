Meteo, 24 agosto con qualche temporale: ecco dove

L’alta pressione latita e la settimana proseguirà tra sole e temporali, con un clima caldo ma senza particolari eccessi. Più nel dettaglio fino a mercoledì 24 agosto sarà il riavvicinamento dai Balcani di un vortice di bassa pressione in quota (perturbazione n.5 di agosto) a favorire una fase di maggiore instabilità al Sud, sulla Sicilia e marginalmente su parte del Centro. Giovedì gli episodi di instabilità tenderanno a ridursi, ma continueranno a riguardare il settore appenninico, tra Abruzzo e Molise, verso i settori interni del Sud. Durante il fine settimana dovrebbe instaurarsi un flusso di correnti occidentali più instabili, con maggiore rischio di rovesci o temporali non solo sulle zone interne e montuose del Centro-Sud, ma questa volta anche al Nord su Alpi e vicine pianure, sabato al Nord-Ovest e in Emilia, domenica nelle Venezie. Le temperature potranno lievemente calare nelle aree più instabili. Si tratta comunque di una tendenza da verificare nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 24 agosto

Al Centro-Nord e sulla Sardegna prevalenza di tempo soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti attorno ai rilievi e sul medio versante adriatico, con isolate piogge non escluse in mattinata sul Molise. Nuvolosità variabile e tempo instabile altrove: rovesci o temporali più probabili da metà giornata su Puglia, Basilicata, bassa Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale.



Temperature: massime senza grandi variazioni, per lo più comprese tra 27 e 32 gradi, locali picchi di 33 gradi. Venti: localmente ancora moderati settentrionali su mare e regioni adriatiche, Ionio e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 25 agosto

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Centro-Nord, coste campane, Sardegna e sud-ovest della Sicilia; nuvolosità irregolare su zone interne dell’Abruzzo, in Molise e resto del Sud con qualche rovescio in esaurimento nel sud del Salento. Da metà giornata nubi in aumento sui rilievi, più compatte e associate a brevi rovesci o temporali sul settore appenninico tra Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, Calabria e Sicilia orientale; qualche sconfinamento fino alle coste possibile in Calabria.



Temperature in lieve aumento con massime comprese tra 28 e 34 gradi. Venti in prevalenza settentrionali, moderati su medio e basso Adriatico, alto Ionio, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia. In questi settori i mari saranno localmente mossi; calmi o poco mossi i restanti bacini.