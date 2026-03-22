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Meteo, domenica 22 marzo con il transito di un fronte freddo

Precipitazioni e calo termico a partire dal Nord con instabilità che interesserà anche il Centro-Sud e le Isole. Tra giovedì 26 e sabato 28 colpo di coda dell'inverno
Previsione22 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

La prima domenica di primavera vede sull’Italia il transito di un fronte freddo (perturbazione nr. 8 di marzo) responsabile di alcune precipitazioni e di un calo termico a partire dal Nord e condizioni di instabilità che, tra domenica 22 e lunedì 23 marzo, interesseranno anche il Centro-Sud e le Isole, associate a rovesci, temporali e nevicate in Appennino. Martedì 24 residua instabilità all’estremo Sud, mentre un temporaneo aumento della pressione riporterà il sole e temperature più miti al Centro-Nord.

Queste condizioni più gradevoli però dureranno poco: aumentano, infatti, le probabilità per un colpo di coda dell’inverno proprio sul finale del mese. Gli ultimi dati a nostra disposizione confermano, tra giovedì 26 e sabato 28, un marcato scambio meridiano nel cuore dell’Europa, associato all’irruzione di aria artico-marittima fino all’Italia e al Mediterraneo centrale. Le conseguenze sarebbero, oltre ad un importante abbassamento delle temperature e ad un visto rinforzo della ventilazione, la formazione di un’area ciclonica tra l’Italia e i Balcani e una fase di tempo spesso perturbato. A fare notizia sarebbe soprattutto il ritorno della neve a quote insolitamente basse. L’evoluzione resta ovviamente molto delicata e complessa, da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per domenica 22 marzo

Fino a metà pomeriggio precipitazioni sparse all’estremo Nord-Ovest, con piogge sulla Liguria di ponente e sulla pianura piemontese; nevicate deboli o moderate su Alpi e Prealpi occidentali fino a 700/1000 metri. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, con maggiori schiarite in mattinata su Emilia Romagna, Toscana e Sardegna e qualche pioggia isolata tra Reggino e Sicilia orientale. Nel pomeriggio al Centro-Sud aumenta l’instabilità, con lo sviluppo di locali brevi rovesci nelle zone interne del Centro e delle Isole, più occasionalmente anche intorno all’Appennino meridionale.

Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove. Venti deboli; ventilato per venti da est su alto Adriatico e Pianura Padana. Mari poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 23 marzo

Al Nord, su Toscana e alto Lazio tempo generalmente soleggiato sin dal mattino, salvo temporanei addensamenti pomeridiani nel settore alpino e prealpino centro-orientale, non associati a fenomeni. Nuvolosità variabile nel resto del Paese e atmosfera instabile soprattutto da metà giornata, quando potranno svilupparsi alcuni rovesci e temporali, più probabili nelle aree interne, nei settori tirrenici e ionici. Rovesci nevosi sui rilievi della Sardegna e in Appennino, soprattutto su quello centrale, oltre 1300/1500 metri. In serata cessano quasi ovunque le precipitazioni.

Temperature minime in calo, con valori all’alba anche poco sopra lo zero in molte aree del Nord; massime in rialzo al Nord. Venti deboli.  Mari calmi o poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Marzo ore 10:02

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