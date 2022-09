Meteo: 23 settembre stabile, sabato 24 cambia tutto. Rischio nubifragi

Al via l’autunno astronomico (equinozio alle ore 3:04 di questa mattina) nel segno della stabilità atmosferica e di un clima più fresco sull’Italia, con temperature in molti casi sotto la media stagionale ma nel fine settimana cambia tutto. Le correnti fresche e asciutte affluite sino a questo momento, lasceranno il posto ad una massa d’aria calda e umida in risalita dal Nord Africa, richiamata da un’intensa ed estesa perturbazione atlantica (la n.7 del mese), attesa sabato 24 settembre al Nord e sulla Toscana, mentre tra domenica 25 e lunedì 26 attraverserà, lentamente, le regioni peninsulari e la Sardegna.

Ci attende, dunque, una fase di maltempo anche intenso, con precipitazioni che potranno risultare abbondanti: a rischio soprattutto le regioni tirreniche e l’estremo Nordest dove non escludiamo fenomeni persistenti e conseguenti gravi criticità. I venti di Scirocco che accompagnano il sistema perturbato, inoltre, spingeranno i termometri a superare i 25 gradi sulle regioni centro-meridionali, ma con picchi localmente vicini ai 30 gradi. L’evoluzione successiva, a partire da martedì 27, vede una prosecuzione del tempo instabile, a tratti piovoso, e progressivamente anche più fresco.

Le previsioni meteo per venerdì 23 settembre

Condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Qualche annuvolamento di modesta entità sin dalla mattinata lungo le Prealpi e sulla valle padana occidentale; nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne delle Isole. Nel corso della giornata nubi alte e sottili in transito al Nord, più spesse in addensamento nel settore di Nordovest.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, ma con valori ancora inferiori alla norma: solo nelle Isole si raggiungeranno i 25-26°C. Venti moderati o tesi da nord-nordest su Canale d’Otranto, mar Ionio e Stretto di Sicilia, che risulteranno mossi.

Le previsioni meteo per sabato 24 settembre

Tempo in peggioramento al Centro-Nord, con piogge e rovesci a partire dal Nord-Ovest, in estensione al Nord-Est e alla Toscana nel coso della giornata. Qualche isolata precipitazione possibile sulla Sardegna nord occidentale e, verso sera, anche su Umbria, nord delle Marche e alto Lazio. Fenomeni localmente intensi e abbondanti, a carattere di rovescio o di temporale, su Liguria, Emilia e Toscana tra pomeriggio e sera.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Centro-Sud, con punte fino a 27-28 gradi sulla Sardegna. Venti di Scirocco in sensibile rinforzo sui mari occidentali, che diverranno mossi o molto mossi.