Meteo, 23 ottobre con tempo instabile al Centro-sud

Grande variabilità sull’Italia centro-meridionale in questo fine settimana: l’Italia è attualmente interessata dal passaggio della perturbazione numero 4 di ottobre, mentre domenica 24 ottobre un’altra perturbazione (la numero 5) associata ad una circolazione ciclonica in approfondimento tra Nord Africa e sud della Sicilia, determinerà un marcato peggioramento a partire dalle Isole maggiori e dal Sud, con un sensibile rinforzo dei venti. Proprio a causa di questo vortice, a inizio settimana non è da escludersi una fase di intenso maltempo tra Calabria e Sicilia mentre, tra martedì e mercoledì, questa nuova fase perturbata potrebbe coinvolgere in parte anche le regioni del Centro.



La tendenza in tal senso resta ancora molto incerta, data l’elevata dinamicità del vortice in prossima formazione. Per contro al Nord, il progressivo rinforzo dell’alta pressione sarà garanzia di tempo stabile. Dal punto di vista termico, nelle prossime ore il clima resterà decisamente mite con valori anche di 4-5 gradi oltre la norma, mentre da domenica è atteso un calo termico a partire dalle regioni settentrionali e adriatiche.

Previsioni meteo per sabato 23 ottobre

Prevalenza di sole su gran parte del Nord e sull’alta Toscana, salvo la presenza di nubi basse e locali nebbie al mattino sulla valle padana, sull’alto Adriatico, e in Emilia-Romagna dove ci sarà il rischio di qualche pioggia. Nuvolosità variabile e più diffusa sulle restanti regioni: nel corso della giornata possibilità di piogge, brevi rovesci o isolati temporali su regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Sardegna meridionale, Appennino calabro-lucano, Salento e infine Sicilia settentrionale.



Temperature ancora ben oltre la norma: massime tra 20 e 25 gradi al Centrosud e sulle Isole, ma su Calabria e Sicilia non si escludono picchi anche superiori. Venti: moderati di Scirocco su Canale d’Otranto, Ionio e Canale di Sicilia; dal pomeriggio rinforza la Bora sull’alto Adriatico. Mari: mossi o molto mossi il mare di Sardegna e il Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per domenica 24 ottobre

Domenica cielo sereno o parzialmente nuvoloso al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio, Marche, con nubi basse in diradamento nel corso della giornata sulla val padana centro-occidentale. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, più densa e compatta al Sud. Nel corso della giornata formazione di rovesci o temporali su est e sud della Sardegna, Sicilia e Calabria, piogge sparse possibili anche tra Campania, Basilicata e Puglia. A fine giornata intensificazione dei fenomeni nel settore del basso Ionio.



Temperature: massime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche: punte di 23-25 gradi su regioni tirreniche, Calabria e Isole. Venti: da nord-est in sensibile rinforzo su tutti i mari e al Centro-Sud; raffiche fino a 70-90 Km/h tra Ionio meridionale e Canale di Sicilia, che diverranno agitati o molto agitati.