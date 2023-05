Meteo 23 maggio: aumenta il caldo ma arriva anche qualche temporale

Le condizioni meteo sull’Italia sono parzialmente migliorate e le temperature sono tornate a risalire su livelli anche oltre la media specie al Nord, dove lunedì sono stati osservati picchi estivi fino a 30-31 gradi. Tuttavia, la perdurante assenza di una struttura di alta pressione nell’area mediterranea lascerà il nostro Paese ancora esposto a condizioni di instabilità e al transito di veloci impulsi perturbati.

Infatti, nella giornata di martedì 23 maggio e nei giorni successivi sarà molto probabile lo sviluppo di temporali durante le ore pomeridiane principalmente sui rilievi, con locali sconfinamenti verso le coste tirreniche. In aggiunta, fra mercoledì e giovedì al Nord l’instabilità atmosferica verrà incrementata dal passaggio di un veloce impulso perturbato che si muoverà in moto retrogrado (da est verso ovest); pertanto, su queste regioni i temporali saranno probabili anche in pianura con conseguente ridimensionamento delle temperature.

Le previsioni meteo per martedì 23 maggio

Tempo inizialmente soleggiato con poche modeste nuvole in transito. Dalla tarda mattina tendenza a un aumento della nuvolosità sui monti, con successivo sviluppo di isolati rovesci o temporali soprattutto sulle Alpi centro-orientali e nelle zone interne e montuose del Centro-Sud e delle isole maggiori. Non si escludono locali sconfinamenti verso le coste tirreniche.

Temperature massime in lieve ulteriore crescita, di nuovo sopra la media al Nord; valori per lo più compresi fra 22 e 27 gradi, ma con punte fino intorno ai 30 gradi sulle regioni settentrionali. Venti in prevalenza deboli, a parte dei rinforzi da est sul Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 maggio

Al mattino possibili isolati rovesci o temporali su Alpi centro-orientali, alta pianura lombardo-veneta e Friuli, ampie schiarite altrove. Nel corso della giornata sviluppo di rovesci e temporali in molte zone del Nord, meno probabili sulle coste adriatiche e liguri; brevi e isolati temporali pomeridiani anche lungo l’Appennino, nelle zone interne del Centro-Sud e sui rilievi sardi.

Temperature massime in leggero calo al Nord, stazionarie o in lieve crescita al Centro-Sud. Venti deboli, salvo rinforzi da est nei canali delle isole maggiori.