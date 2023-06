Meteo, 23 giugno con forti temporali e calo termico: ecco dove

L’intensa ma breve ondata di caldo si esaurirà entro sabato in tutta l’Italia a causa dell’indebolimento dell’Anticiclone Nordafricano e il contemporaneo arrivo della perturbazione numero 5 di giugno. Si tratta di un fronte freddo che nelle prime ore di venerdì investirà Nord Italia per poi scivolare sabato verso il Centro-Sud, dando luogo ad un sensibile calo termico, a una fase di instabilità e a un rinforzo dei venti settentrionali (Maestrale e Bora), che si sostituiranno allo Scirocco. Il passaggio della perturbazione darà luogo a rilevanti contrasti termici con il probabile sviluppo di temporali anche di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, grandine e forti raffiche. Da domenica il tempo tornerà stabile e soleggiato grazie all’Anticiclone delle Azzorre, con temperature vicine alla norma e senza afa.

Le previsioni meteo per venerdì 23 giugno

Venerdì al mattino nubi e qualche temporale sui rilievi del Nord-Est, in generale poco nuvoloso altrove, con più sole al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali anche di forte intensità su Alpi orientali, Venezie, Emilia Romagna, est Lombardia, Umbria e interno della Toscana. Ampi rasserenamenti al Nord-Ovest, all’estremo Sud e Isole; nubi sparse nelle altre zone. In serata l’instabilità persiste lungo il medio e alto versante adriatico. Temperature in calo al Nord, al Centro e in Sardegna, in lieve e temporaneo rialzo al Sud. Venti di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia; Foehn nelle Alpi e al Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per sabato 24 giugno

Sabato condizioni di instabilità, con nuvole, rovesci e temporali, al mattino nelle regioni centrali adriatiche, nel pomeriggio nell’Appennino centrale e meridionale, in Umbria, Lazio e Puglia interna. Sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni, con più nuvole al Sud. Temperature in generale diminuzione nei valori mattutini; massime in calo nel versante adriatico, al Sud e in Sicilia, con valori quasi ovunque nella norma. Venti moderati settentrionali, di Tramontana e Maestrale. Mari mossi, tranne il Mar Ligure.