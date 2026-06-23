Meteo 23 giugno: caldo intenso al Centro-Nord! Temporali pomeridiani

La settimana prosegue all’insegna dell’anticiclone africano, che occuperà stabilmente gran parte dell’Europa, con i massimi effetti in termini di anomalie termiche soprattutto in Francia, dove è stata emanata un’allerta rossa in molti dipartimenti del paese. Ma l’eccezionale ondata di caldo si spinge fino alle Isole Britanniche: in Inghilterra e Galles tra mercoledì 24 e giovedì 25 sono attese condizioni di “caldo estremo”. Nella seconda parte della settimana inoltre le attuali proiezioni indicano l’espansione della massa d’aria rovente verso il Mare del Nord e il Baltico.

In Italia l’attuale ondata di caldo, in base agli ultimi dati aggiornati, dovrebbe proseguire fino a fine mese e anzi, potrebbe addirittura intensificarsi nel fine settimana, ed estendere i suoi effetti alle regioni meridionali, finora non così coinvolte dall’anomalia termica.

L’ulteriore rinforzo dell’anticiclone sul nostro Paese, oltre a causare un ulteriore incremento dell’afa, contribuirà a limitare lo sviluppo di temporali, stabilizzando gli strati della bassa atmosfera. Lo zero termico si manterrà su livelli eccezionali, anche poco oltre i 4500 metri sulle Alpi, con le immaginabili conseguenze sui già sofferenti ghiacciai.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 23 giugno

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio generale aumento della nuvolosità, ma con ampie zone soleggiate in pianura Padana, coste liguri, versanti adriatici e Isole; isolati rovesci e temporali, localmente forti, su Alpi, Prealpi venete, Friuli, Appennini, zone interne di bassa Toscana e Lazio, rilievi delle Isole.

In serata i temporali potranno spostarsi in pianura tra Lombardia, Veronese ed Emilia occidentale. Altra giornata di caldo afoso intenso, con notti tropicali e massime in generale comprese tra 30 e 38 gradi. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza lungo le coste.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 giugno

Nelle ore notturne e all’alba qualche rovescio o temporale tra Emilia e Liguria di Levante e nel Cuneese. Soleggiato altrove. Nel pomeriggio tornano a formarsi i temporali sui rilievi di Piemonte, Liguria, Emilia, nell’Appennino centro-meridionale e nell’interno di Toscana, Lazio e Isole; minore probabilità di qualche rovescio sul resto delle Alpi e Prealpi, sui monti abruzzesi e Molisani. Caldo ancora intenso, con lieve diminuzione dei picchi pomeridiani al Nord-Ovest.