Meteo: 23 dicembre instabile. Weekend di Natale con oltre 20°C nelle Isole

Con l’avvicinarsi del Natale l’alta pressione sub-tropicale si andrà progressivamente estendendo sul nostro Paese, determinando una fase di tempo stabile e temperature superiori alla norma, con punte anche oltre i 20 gradi nelle Isole e clima eccezionalmente mite in montagna.

La stabilità atmosferica però favorirà la persistenza di strati di nubi basse e nebbie al Nord, con cielo grigio soprattutto in pianura. Fino alla Vigilia nubi e nebbie potranno formarsi anche sulle regioni tirreniche. Da segnalare, inoltre, il transito di una perturbazione (la nr.12 del mese) sulle zone alpine, con qualche debole precipitazione, nevosa solo ad alta quota.

Le previsioni meteo per venerdì 23 dicembre

Nubi basse e nebbie in pianura Padana e sulle coste adriatiche, dal Veneto alla Romagna, solo in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno e più persistenti in Emilia Romagna. Nuvoloso o molto nuvoloso anche su Levante Ligure, regioni tirreniche e Umbria, con deboli piogge in Calabria. Temporaneo peggioramento sulle zone alpine, con precipitazioni in Valle d’Aosta e sui settori piemontesi e lombardi, nevose solo a quote elevate (da 1800/2000 metri). Maggiori schiarite sul medio Adriatico, nel resto del Sud e Isole.

Temperature in ulteriore lieve rialzo ovunque, con valori minimi sopra lo zero alle basse quote e massime oltre la norma. Venti occidentali moderati o tesi sui mari di ponente, di Maestrale nel Canale di Sicilia. Mari mossi o molto mossi, tranne l’Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale

Il tempo nella giornata della Vigilia non vedrà sostanziali cambiamenti, con cielo grigio e nebbioso al mattino e nelle ore serali in pianura padana e sull’alto versante adriatico, in parziale diradamento nel pomeriggio; molte nubi e qualche nebbia anche in Toscana, Marche e Lazio.

Nuvole sul basso versante tirrenico, tempo più soleggiato altrove. Temperature quasi invariate e molto miti nelle Isole. Venti moderati occidentali su Mar Ligure, Sardegna e Sicilia.