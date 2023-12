Meteo: 23 dicembre e Vigilia di Natale con clima primaverile! Piogge ancora lontane

Domani (sabato 23 dicembre) e domenica 24, Vigilia di Natale, con l’alta pressione a bloccare le perturbazioni dirette sul Mediterraneo, in Italia le condizioni meteo saranno caratterizzate dalla sostanziale assenza di piogge e nevicate e, soprattutto, da temperature insolitamente alte, in molte località praticamente primaverili.

Un leggero cambiamento si osserverà durante le Feste Natalizie, Natale e Santo Stefano quando, in un contesto di tempo ancora nel complesso stabile e asciutto, si osserverà comunque una flessione delle temperature che, pur rimanendo al di sopra della norma, avranno un sapore leggermente più invernale. Un cambiamento più deciso potrebbe arrivare verso la fine dell’anno, quando c’è la possibilità che le perturbazioni tornino ad attraversare l’Italia, causando così un diffuso peggioramento del tempo.

Le previsioni meteo per sabato 23 dicembre

Un po’ di nuvole su Alpi, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, ma senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Al mattino qualche nebbia su pianure del Nord e valli del Centro. Temperature in ulteriore crescita al Nord e Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Ancora forte Maestrale in Sardegna e sul Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale

Un po’ di nuvolosità su regioni tirreniche e Isole, ma senza piogge; tempo in prevalenza soleggiato altrove. Al mattino qualche nebbia sull’est della Pianura Padana e nelle valli del Centro. Temperature massime in leggero calo in gran parte del Centro-Nord, con poche variazioni al Sud e Isole.