Meteo, 23-24 ottobre con molte nuvole ma poche piogge: la tendenza

Nella parte centrale della settimana sull’Italia continueremo ad avere l’afflusso di aria umida e pertanto ci attendo giornate poco soleggiate; tuttavia, non è previsto il transito di intense perturbazioni per cui gli episodi di pioggia saranno piuttosto localizzati.

Le temperature resteranno ancora su valori miti.

Tendenza meteo: metà settimana senza perturbazioni intense



Nel dettaglio mercoledì giornata con molte nubi in gran parte del Paese, salvo maggiori schiarite all’estremo Sud. Ci sarà la possibilità di qualche pioggia isolata in Sardegna, sulle regioni centrali e sull’Appennino meridionale. Venti deboli e temperature senza grandi variazioni. Giovedì non sono attesi cambiamenti significativi; in base agli ultimi aggiornamenti, la probabilità di qualche pioggia isolata sarà più alta in Toscana e in Umbria.