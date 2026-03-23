Meteo: 23-24 marzo con temporali al Centro-Sud. Le previsioni

Il fronte freddo (perturbazione nr. 8 di marzo) che ieri ha raggiunto il Nord-Ovest, oggi (lunedì 23 marzo) accentuerà le condizioni di instabilità atmosferica sulle regioni del Centro-Sud dove si rinnoverà il rischio di piogge e temporali con anche episodi di neve in Appennino a quote non troppo elevate. Martedì 24 la fase instabile si attenuerà concentrandosi all’estremo Sud, mentre per mercoledì 25 un temporaneo rialzo della pressione atmosferica assicurerà una breve parentesi di tempo più stabile e mite per tutto il Paese con un peggioramento atteso solo a fine giornata al Nord.

Tra giovedì 26 e venerdì 27 si conferma, infatti, un cambio repentino della circolazione atmosferica, con un importante colpo di coda dell’inverno proprio sul finale del mese. Gli ultimi dati dei modelli a nostra disposizione suggeriscono l’irruzione di aria artico-marittima fino all’Italia e al Mediterraneo meridionale.

Le conseguenze sarebbero, oltre ad un importante abbassamento delle temperature (anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori attesi mercoledì) e ad un vistoso rinforzo della ventilazione (con raffiche fino a tempestose), la formazione di una profonda e intensa area ciclonica tra l’Italia e i Balcani (perturbazione n. 9 di marzo) responsabile di una fase di forte maltempo. A fare notizia sarebbe soprattutto il ritorno della neve a quote collinari al Centro-Sud e sulla Sardegna. L’evoluzione resta ovviamente incerta nei dettagli, da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 23 marzo

Al Nord e Toscana settentrionale tempo generalmente soleggiato sin dal mattino, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani sulle aree alpine centro-orientale, non associati a fenomeni; al mattino bel tempo anche nel resto della Toscana e sul Lazio, seguito da un peggioramento nel pomeriggio quando aumenterà l’instabilità in gran parte del Centro-Sud.

Ritroveremo della nuvolosità sparsa con un cielo localmente anche nuvoloso con sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali, più probabili nelle aree interne, sui versanti tirrenici e ionici. Rovesci nevosi sui rilievi della Sardegna e in Appennino oltre 1200/1300 metri. In serata cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature minime in calo, con valori all’alba anche poco sopra lo zero in molte aree del Nord; massime in rialzo al Nord. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 24 marzo

Al Nord, su regioni tirreniche fino alla Campania, Umbria, Marche e Sardegna tempo soleggiato, con annuvolamenti modesti nel pomeriggio attorno ai rilievi e nelle aree interne. Maggiore variabilità altrove e tempo localmente ancora instabile, con maggiore probabilità di brevi piogge o locali rovesci a metà giornata su Abruzzo, Molise e Puglia, in scivolamento nel pomeriggio verso Irpinia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In serata tendenza ad un generale miglioramento, salvo gli ultimi locali fenomeni nell’area dello Stretto di Messina. Temperature massime in ulteriore aumento al Nord dove si sfioreranno i 20 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali al Centro-Sud con mari da poco mossi a mossi.