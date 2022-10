Meteo: sabato 22 ottobre qualche pioggia. Domenica 23 possibili picchi di 30°C: ecco dove

Sabato 22 ottobre insisterà ancora qualche pioggia legata alla perturbazione n.5, giunta venerdì 21 sulle regioni del Nord Italia. Nel dettaglio, si avrà un cielo nuvoloso nelle regioni settentrionali con qualche schiarita su Ponente Ligure, Emilia Romagna e Alpi occidentali. Su Nord-Est e Levante Ligure si avrà ancora qualche pioggia, soprattutto nella prima parte della giornata. Tempo più soleggiato al Sud e al Centro, in particolare sui versanti adriatici e ionici. Sul versante tirrenico invece si potrà osservare maggior nuvolosità. Cielo prevalentemente sereno nelle Isole con qualche nube solo nel sud della Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento e sempre ben oltre la norma da Nord a Sud. Venti meridionali da deboli a moderati; fino a tesi sul mar Tirreno occidentale. Mari: mossi quelli attorno alla Sardegna, mar Ligure, medio Tirreno, settore ovest del canale di Sicilia; molto mosso l’alto Tirreno; in prevalenza poco mossi i restanti settori.

Domenica 23 ottobre si consolida nuovamente l'Anticiclone Nord Africano: in Sardegna possibili picchi di 30 gradi

Domenica 23 ottobre l'Anticiclone Nord Africano si consoliderà sopra l'Italia e il Mediterraneo centrale: avremo quindi condizioni di tempo stabile su gran parte delle regioni. Specialmente nelle ore più fredde saranno presenti nubi basse e locali nebbie su Val Padana e valli del Centro. Cielo molto nuvoloso e locali pioviggini sulla Liguria centrale. Venti moderati di Scirocco sulla Sardegna e sui mari di ponente.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento su valori sensibilmente superiori alla norma in tutte le regioni; in Sardegna si potrebbero localmente toccare picchi di 30 gradi. Probabilmente anche l'inizio della prossima settimana sarà dominato dalla presenza dell'Anticiclone sul Mediterraneo con caldo fuori stagione specialmente sulle Isole e nelle regioni peninsulari.