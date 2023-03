Meteo 22 marzo: anticiclone in rinforzo, punte oltre i 20 gradi. Le zone più calde

In queste ore l'alta pressione si sta rinforzando sull'area del Mediterraneo, consolidandosi anche sull'Italia dove si apre una fase meteo stabile e particolarmente mite. La massa d’aria calda che accompagnerà l’anticiclone, infatti, manterrà un clima relativamente mite con temperature generalmente sopra la media, anche oltre i 20 gradi in alcune regioni.

In questo scenario le regioni settentrionali resteranno posizionate ai margini dell’alta pressione, e saranno quindi esposte al passaggio delle code meridionali dei sistemi nuvolosi in transito oltralpe, con conseguenti condizioni di variabilità caratterizzate anche da qualche breve e isolata pioggia per lo più sulle Alpi e in Liguria.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 marzo

Tempo ovunque stabile, con schiarite ampie, a parte delle velature passeggere e qualche addensamento più compatto al Sud, sulle Isole e nelle aree montuose. Al primo mattino possibile presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi in prossimità del Polesine, in graduale diradamento.

Temperature senza grandi variazioni con valori sopra la media in gran parte del Paese, fino a punte di 18-21 gradi. Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi di Maestrale al Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 23 marzo

Domani un po’ di nuvole sparse su Alpi, Nord-Ovest e Toscana, con qualche piovasco sulla Liguria centrale. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, se si eccettua il transito di velature e temporanei addensamenti nelle regioni del basso Tirreno. Al primo mattino possibile presenza di nebbie nelle regioni tirreniche e in Sardegna.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero rialzo con valori sempre relativamente miti. Venti generalmente deboli.