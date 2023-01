Meteo, vortice ciclonico in azione: 22 gennaio con pioggia, vento e neve a bassa quota. Ecco dove

Insiste sull'Italia la circolazione ciclonica che sta influenzando le condizioni meteo in molte regioni, con forte maltempo e venti intensi.

Domenica 22 gennaio la perturbazione, già in azione al Sud, risalirà lungo la Penisola portando delle precipitazioni anche su Marche ed Emilia Romagna, mentre sulle regioni meridionali e le Isole il tempo resterà ancora instabile o perturbato. Lunedì la perturbazione investirà gran parte del Nord, con altre nevicate anche abbondati su Alpi orientali e Appennino, ma possibili fino a bassa quota. La tendenza meteo per i giorni successivi è ancora incerta, ma le attuali indicano che il freddo insisterà ancora per diversi giorni, probabilmente per gran parte della prossima settimana, accompagnato da tempo instabile.

Le previsioni meteo per domenica 22 gennaio

Cielo poco nuvoloso al Nord-Ovest e sulle Alpi; qualche schiarita anche tra bassa Toscana e Lazio.

In prevalenza nuvoloso sul resto d’Italia, con piogge e rovesci in Emilia Romagna, basso Veneto, Marche, Appennino centrale, Sud, Sicilia e nord della Sardegna, con quota neve da 300 a 800 metri, ma fino a lambire la pianura in Emilia questa mattina. In serata le precipitazioni si faranno più intense su Romagna e Marche, con neve dai 500 metri circa.

Temperature in leggero rialzo nel medio e basso versante adriatico, con valori quasi ovunque inferiori alla media.

In molte delle principali città italiane la colonnina di mercurio resterà sotto la soglia dei 10 gradi: a Roma e Milano si prevede una massima di 9 gradi, 7°C a Torino, mentre Bologna potrebbe non superare i 5°C. Un po' più alti i valori attesi al Sud: a Napoli per esempio è prevista una temperatura massima di 10 gradi, 12°C attesi a Palermo.

Venti e moto ondoso ancora intensi; particolare attenzione ai forti venti di Bora sull’alto Adriatico e in Emilia Romagna e alla Tramontana sulla Liguria e in Toscana.

Le previsioni meteo per lunedì 23 gennaio

Lunedì ancora nuvole su gran parte d’Italia, con spazio a delle schiarite al Sud. Nel corso del giorno piogge sparse su Marche, Nordest, Emilia, Romagna, Lombardia, e Piemonte, con nevicate fino a quote collinari e qualche possibile sconfinamento sulle pianure di Veneto, Emilia, Lombardia e Piemonte.

Temperature massime di nuovo in calo nel medio versante adriatico e in Pianura Padana.