Sabato mite e per lo più soleggiato, poi arrivano nuove piogge: le previsioni meteo dal 22 aprile

Si conferma un sabato di generale stabilità atmosferica e con temperature in aumento grazie al rinforzo di un promontorio di alta pressione. Nel corso della giornata di domenica si profila poi un aumento della nuvolosità e dell’instabilità sul Nord Italia lambito da una perturbazione (la numero 6 di aprile) in transito sull’Europa centrale e diretta verso est; il tempo resterò in gran parte stabile e abbastanza soleggiato al Centro-Sud. Le temperature, nel frattempo, si riporteranno complessivamente al di sopra della norma e quasi ovunque toccheranno valori di i 20 gradi e oltre con locali punte di 24-25 °C al Centro-Sud.

L’inizio della settimana sarà tipicamente primaverile con temperature miti ma anche giornate spiccatamente variabili e instabili. Tra lunedì e martedì 25 Aprile non mancheranno temporanei rovesci o temporali, più probabili e diffusi tra il Nord-Est e le regioni centro-meridionali della penisola.

Le previsioni meteo per sabato 22 aprile

Oggi al Nord cielo irregolarmente nuvoloso ma senza rischio di precipitazioni. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, in particolare al mattino quando il cielo si presenterà per lo più poco nuvoloso o sereno; da segnalare invece nel pomeriggio temporanei annuvolamenti lungo la dorsale appenninica ma senza fenomeni di rilievo; locali e brevi piovaschi non esclusi però sui rilievi di Abruzzo e Calabria.

Temperature pomeridiane in aumento al Centro-Nord e in Sardegna; saranno diffusamente intorno ai 20 gradi ma con punte localmente di 24-25°C nelle regioni centro-meridionali. Venti deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra il basso Adriatico e lo Ionio e da est nel Canale di Sicilia. Mari: mossi lo Ionio e i Canali delle due Isole maggiori.

Le previsioni meteo per domenica 23 aprile

Domani nubi in aumento al Nord con un cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con qualche pioggia, anche a carattere di rovescio o temporale, su Alpi e dal pomeriggio localmente anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Tempo più soleggiato al Centro-Sud, Isole comprese, anche se con qualche annuvolamento passeggero e un po’ di nubi cumuliformi in sviluppo lungo l’Appennino dove non si escludono brevi e isolati piovaschi.

Temperature massime in lieve calo sulle aree alpine, in lieve aumento sul versante adriatico, Sicilia e Sardegna tirrenica. Venti inizialmente deboli ma in graduale rinforzo da sud fino a localmente moderati. Un po’ mossi lo Ionio e i Canali delle Isole, calmi o poco mossi i restanti bacini.