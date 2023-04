Meteo 22 aprile: il ponte si apre sabato con tanto sole, poi torna la pioggia. Ecco dove

La giornata di domani darà il via al Ponte del 25 Aprile con uno scenario meteo decisamente tranquillo: dopo l'intensa fase di piogge che ha coinvolto soprattutto il Nord nelle ultime ore, sabato 22 aprile il sole tornerà ad avere la meglio in gran parte del Paese, con condizioni meteo stabili e clima mite.

Una situazione destinata a durare poco, perché una nuova perturbazione sta già avanzando verso l'Italia e investirà il nostro territorio nella giornata di domenica 23 aprile, quando le piogge coinvolgeranno soprattutto le regioni settentrionali, con fenomeni insistenti in particolare al Nord-Est.

Le previsioni meteo per sabato 22 aprile

Domani al Nord cielo irregolarmente nuvoloso ma senza rischio di precipitazioni. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, in particolare al mattino quando il cielo si presenterà per lo più poco nuvoloso o sereno; da segnalare invece nel pomeriggio temporanei annuvolamenti lungo la dorsale appenninica ma senza fenomeni di rilievo; locali e brevi piovaschi non esclusi però sui rilievi di Abruzzo e Calabria.

Temperature pomeridiane in aumento al Centro-Nord e in Sardegna; saranno diffusamente intorno ai 20 gradi ma con punte localmente di 24-25°C nelle regioni centro-meridionali. Venti deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra il basso Adriatico e lo Ionio e da est nel Canale di Sicilia. Mari: mossi lo Ionio e i Canali delle due Isole maggiori.

Le previsioni meteo per domenica 23 aprile

Domenica nubi in aumento al Nord con un cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con qualche pioggia, anche a carattere di rovescio o temporale, su Alpi e dal pomeriggio localmente anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Tempo più soleggiato al Centro-Sud, Isole comprese, anche se con qualche annuvolamento passeggero e un po’ di nubi cumuliformi in sviluppo lungo l’Appennino dove non si escludono brevi e isolati piovaschi.

Temperature massime in lieve calo sulle aree alpine, in lieve aumento sul versante adriatico, Sicilia e Sardegna tirrenica. Venti inizialmente deboli ma in graduale rinforzo da sud fino a localmente moderati. Un po’ mossi lo Ionio e i Canali delle Isole, calmi o poco mossi i restanti bacini.